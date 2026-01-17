BGSR 81 เปิดบริการมอเตอร์เวย์ M 81 เต็มรูปแบบ ระบบ M-Flow ล้ำสมัย พลิกโฉมการเดินทางสู่ภาคตะวันตก

BGSR 81 ประกาศเปิดให้บริการเต็มรูปแบบ มอเตอร์เวย์ M 81 สาย "บางใหญ่-กาญจนบุรีด้วยระบบ M-Flow สุดล้ำสมัย ยกระดับการเดินทาง-โลจิสติกส์ไทยสู่ภาคตะวันตก ง่าย สะดวก และปลอดภัย
บริษัท บีจีเอสอาร์ 81 จำกัด (BGSR 81) ประกาศความพร้อมเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์อย่างเป็นทางการ โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81 (M81) สายบางใหญ่–กาญจนบุรี ขับเคลื่อนทุกการเดินทางสู่ภาคตะวันตกให้เป็นเรื่องง่าย สะดวก และปลอดภัย หลังผลตอบรับช่วงเปิดทดลองวิ่ง มียอดผู้ใช้งานสูงสุดกว่า 70,000 คันต่อวัน มั่นใจช่วยลดเวลาการเดินทางจาก กรุงเทพฯ - กาญจนบุรี ให้ใกล้กันยิ่งขึ้น มุ่งยกระดับการเดินทางสู่ภาคตะวันตก กระชับโครงข่ายคมนาคม เชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจให้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย พร้อมชูเทคโนโลยีระบบผ่านทางอัตโนมัติแบบไร้ไม้กั้น (M-Flow) เพิ่มความคล่องตัวตลอดเส้นทาง 96 กิโลเมตร
BGSR 81 เกิดจากการร่วมทุนของ 4 ผู้นำด้านโครงสร้างพื้นฐานและพลังงาน ได้แก่ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (ถือหุ้น 40%), บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (ถือหุ้น 40%), บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) (ถือหุ้น 10%) และ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (ถือหุ้น 10%) โดยจะเป็นผู้พัฒนาและดูแลระบบงานหลักของโครงการ ได้แก่ ระบบจัดเก็บค่าผ่านทาง (Toll Collection System) ที่รวดเร็วและแม่นยำ, ระบบ M-Flow เทคโนโลยีระบบผ่านทางอัตโนมัติแบบไร้ไม้กั้น เพื่อความลื่นไหลในการขับขี่ ไม่ต้องชะลอรถเพื่อชำระค่าผ่านทาง และระบบควบคุมจราจร (Traffic Management) ระบบความปลอดภัยตลอดเส้นทางที่ได้มาตรฐานสากล
โครงการ M81 ไม่เพียงแต่เป็นเส้นทางคมนาคม แต่คือ "ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ" ที่เชื่อมโยงกรุงเทพฯ และปริมณฑล สู่ภาคตะวันตก และเตรียมขยายผลเชื่อมต่อสู่ภาคใต้ในอนาคต ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนโลจิสติกส์ เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ ช่วยประหยัดเวลายกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้เดินทางถึงจุดหมายได้รวดเร็วและปลอดภัยยิ่งขึ้น รวมถึงกระตุ้นการท่องเที่ยว เชื่อมโยงแลนด์มาร์คสำคัญในจังหวัดกาญจนบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง