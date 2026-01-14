สนค.ปรับปรุงปีฐานจัดทำดัชนีราคาผู้ผลิต วัสดุก่อสร้าง ค่าบริการขนส่ง

สนค.หารือ 7 หน่วยงานภาครัฐ ปรับปรุงการจัดทำ 3 ดัชนีเศรษฐกิจสำคัญของประเทศ ดัชนีราคาผู้ผลิต ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง และดัชนีค่าบริการขนส่งสินค้าทางถนน ปรับปีฐานใหม่เป็นปีฐาน 2564 เพื่อให้สะท้อนภาพรวมสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งต้นทุนการผลิต ต้นทุนการก่อสร้าง และราคาค่าบริการ ที่เป็นต้นทุนสำคัญของโลจิสติกส์ไทย
นายนันทพงษ์ จิระเลิศพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า สนค.ได้ประชุมร่วมกับ 7 หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงบประมาณ และกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อระดมความคิดเห็นในการปรับปรุงดัชนีราคาผู้ผลิต ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง และดัชนีค่าบริการขนส่งสินค้าทางถนน เพื่อให้เครื่องชี้วัดสามารถสะท้อนภาพรวมของสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน ทั้งด้านต้นทุนการผลิต ด้านต้นทุนการก่อสร้าง และด้านราคาค่าบริการขนส่งสินค้าทางถนน ซึ่งเป็นต้นทุนสำคัญของภาคโลจิสติกส์ไทย
โดยในการปรับปรุงดัชนีทั้ง 3 รายการ จะเปลี่ยนจากปีฐาน 2558 เป็นปีฐาน 2564 โดยอ้างอิงข้อมูลในการจัดทำโครงสร้างน้ำหนักจากตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของประเทศไทย (Input–Output Table of Thailand : I/O Table) ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยมีการปรับปรุงที่สำคัญ อาทิ การปรับโครงสร้างรายการสินค้าให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของภาคผลิต การปรับปรุงรายการสินค้าและสัดส่วนความสำคัญของสินค้าให้มีความทันสมัยตามมูลค่าการผลิตที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้ความสำคัญของรายการสินค้าที่ใช้คำนวณดัชนีมีความสอดคล้องกับบทบาทที่แท้จริงในระบบเศรษฐกิจ
“ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นด้วย และสนับสนุนแนวทางการพัฒนาปรับปรุงดัชนีในครั้งนี้ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะและมุมมองด้านวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนา รวมถึงได้ให้ข้อคิดเห็นต่อทิศทางการพัฒนาในอนาคต ซึ่งการระดมความคิดเห็นจากหลากหลายภาคส่วนนี้ จะช่วยให้การจัดทำดัชนีราคามีความครอบคลุม ทันสมัย สอดรับกับพลวัตทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป และที่สำคัญดัชนีจะมีความเที่ยงตรง แม่นยำ และน่าเชื่อถือ อันจะส่งผลให้ดัชนีราคาผู้ผลิต ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง และดัชนีค่าบริการขนส่งสินค้าทางถนน เป็นเครื่องมือสะท้อนสถานการณ์ต้นทุนที่แท้จริงในทุกภาคส่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ”นายนันทพงษ์กล่าว
ทั้งนี้ สนค. ในฐานะหน่วยงานหลักที่มีภารกิจในการจัดทำดัชนีเศรษฐกิจการค้า มุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนผ่านข้อมูลตัวเลขให้กลายเป็นเครื่องมืออันทรงพลังในการขับเคลื่อนประเทศ โดยการปรับปรุงปีฐานในครั้งนี้ มิใช่การดำเนินการตามรอบระยะเวลาเท่านั้น แต่คือการยกระดับมาตรฐานข้อมูลให้ทันการณ์ เพื่อให้มั่นใจว่าทุกการตัดสินใจของภาครัฐ และทุกการวางแผนของภาคเอกชน จะตั้งอยู่บนรากฐานข้อมูลที่แม่นยำ ทันสมัย และเชื่อถือได้ ซึ่งจะเป็นฟันเฟืองสำคัญในการสร้างเกราะคุ้มกันทางเศรษฐกิจ และผลักดันให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืนท่ามกลางความท้าทายในอนาคต