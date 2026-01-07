NBM ทำบุญครบรอบ 2 ปี เปิดให้บริการเชิงพาณิชย์ รถไฟฟ้ามหานคร สายสีชมพู

วันที่ 7 มกราคม 2569 นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการ บริษัท นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด (NBM) ผู้รับสัมปทานโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีชมพู พร้อมด้วยตัวแทนคณะกรรมการ และผู้บริหารจาก NBM, บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน), บริษัท ซิโน - ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) อาทิ นายชลิต รัตนวิสาลนนท์, นายกานต์ ศรีนวลเอียด และนายคง ชิ เคือง นำคณะผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และประกอบพิธีสงฆ์ ณ ศูนย์ควบคุมการเดินรถไฟฟ้ามหานคร สายสีชมพู (OCC PK) เพื่อความเป็นสิริมงคล และเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากร ในวาระครบรอบ 2 ปีของการเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์
นายสุรพงษ์ กล่าวว่า บริษัทฯ ขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ และใช้บริการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีชมพู อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังการเปิดให้บริการส่วนต่อขยายช่วงสถานีศรีรัช – เมืองทองธานี ที่ส่งผลให้จำนวนผู้โดยสารเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เรายังคงมุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานการให้บริการ ผ่านการรับฟังความคิดเห็นของผู้โดยสารในทุกช่องทาง และนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาปรับใช้ เพื่อให้ผู้โดยสารทุกท่าน สามารถเดินทางได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยพร้อมก้าวสู่ปีที่ 3 ของการให้บริการ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะยกระดับการเดินทางให้กับประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล