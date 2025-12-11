BTS – EBM – NBM พัฒนาสร้างความเท่าเทียมในการเดินทางแก่คนทุกกลุ่ม

BTS – EBM – NBM มุ่งมั่นพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะที่เป็นมิตรแก่คนทุกกลุ่ม สร้างความเท่าเทียมในการเดินทางอย่างยั่งยืน
บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BTS ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส บริษัท อีสเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด (EBM) ผู้รับสัมปทาน รถไฟฟ้ามหานคร สายนัคราพิพัฒน์ (สายสีเหลือง) และ บริษัท นอร์ทเทิร์น บางกอก โมโนเรล จำกัด (NBM) ผู้รับสัมปทานรถไฟฟ้ามหานคร สายสีชมพู ส่งผู้แทนบริษัทฯ เข้าร่วมเป็นวิทยากร ในโครงการ “อบรมการเข้าถึงสิทธิบริการ และสิ่งอำนวยความสะดวกในการเดินทางสำหรับคนพิการ ทางการเคลื่อนไหว หรือร่างกาย ภาคกลาง” ณ โรงแรมเซ็นทารา ไลฟ์ ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ
โดยมี นายศุภชีพ ดิษเทศ นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย ร่วมบรรยายพิเศษ ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับสิทธิของคนพิการ รวมถึงแนวทางการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะให้สามารถรองรับผู้ใช้บริการได้ทุกกลุ่ม
โดยผู้แทนของบริษัทฯ ได้ใช้โอกาสในการเข้าร่วมเสวนาครั้งนี้ ชี้แจง และสร้างความเข้าใจแก่คนพิการ ผ่านกลุ่มอภิปรายเรื่อง “บทบาทหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริม และสนับสนุนสิทธิคนพิการ ให้เข้าถึงการเดินทาง ปราศจากอุปสรรค และใช้ประโยชน์จากบริการสาธารณะทางอากาศ ทางราง ทางน้ำ” ถึงมาตรฐานการให้บริการ และการอำนวยความสะดวกให้แก่คนพิการ ของพนักงานทั้ง 3 บริษัท ที่ผ่านการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดี เพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้บริการ ขณะเดียวกันยังได้เปิดรับฟังข้อเสนอแนะต่าง ๆ เกี่ยวกับข้อจำกัดในการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ เพื่อนำไปสู่การพัฒนา และปรับปรุงระบบการให้บริการที่ตอบโจทย์คนพิการมากที่สุด สอดคล้องกับเป้าหมาย และพันธกิจของทั้ง 3 บริษัท ที่มุ่งมั่นพัฒนาระบบขนส่งมวลชนที่เป็นมิตร และเข้าถึงง่ายแก่คนทุกกลุ่ม เพื่อร่วมสร้างสังคมที่ทุกคนสามารถใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะได้อย่างเท่าเทียม
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทุกพื้นที่สถานี และขบวนรถไฟฟ้าของทั้ง 3 บริษัท ได้ดำเนินการจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวก และการบริการ ที่ตอบโจทย์คนพิการไว้อย่างต่อเนื่อง อาทิ ทางลาด, ลิฟต์ให้บริการบริเวณชั้นพื้นถนน ชั้นจำหน่ายตั๋วโดยสาร หรือชั้นจำหน่ายบัตรโดยสาร, ทางเข้า – ออก ผ่านประตูพิเศษ, อุปกรณ์นำพาคนพิการ หรือรถเข็นคนพิการ ขึ้น – ลง จากรถไฟฟ้า ให้บริการทุกสถานี, ป้ายแสดงอุปกรณ์ หรือสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ, ราวจับ จุดจอดรถเข็น และที่นั่งสำรองสำหรับบุคคลพิเศษภายในขบวน, เจ้าหน้าที่สถานีอำนวยความสะดวก รับ – ส่ง ที่สถานีต้นทาง และสถานีปลายทาง, แผนเคลื่อนย้ายคนพิการ กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน และการยกเว้นค่าโดยสารตลอดการเดินทาง เพียงแสดงบัตรประจำตัวคนพิการ เพื่อรับคูปองโดยสารพิเศษ ที่ห้องจำหน่ายตั๋วโดยสาร หรือห้องจำหน่ายบัตรโดยสาร