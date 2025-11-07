“บีทีเอส”กรุ๊ปฯ รับมอบเครื่องหมาย”อีเวนต์คาร์บอนนิวทรัล”

“บีทีเอส”กรุ๊ปฯ รับมอบประกาศนียบัตรเครื่องหมายอีเวนต์คาร์บอนนิวทรัล ตอกย้ำผู้นำองค์กรขับเคลื่อนสังคมสู่คาร์บอนต่ำ มุ่งหน้าสู่เป้าหมาย Net Zero
เมื่อวันที่ 4 พ.ย. 2568 นางสาวสิณัฏฐา เกี่ยวข้อง ผู้อำนวยการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ และผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาเพื่อความยั่งยืน บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จํากัด (มหาชน) หรือ บีทีเอส กรุ๊ปฯ รับมอบประกาศนียบัตรเครื่องหมาย อีเวนต์คาร์บอนนิวทรัล หรือ งานที่เป็นกลางทางคาร์บอน ด้วยการชดเชยคาร์บอนงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 จาก นางสาวภัทรานันท์ ทองประพาฬ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ในงานพิธีมอบประกาศนียบัตรเครื่องหมายรับรองฉลากคาร์บอน ที่จัดโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ณ ห้อง Conference Hall สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) หรือ Thailand Institute of Justice (TIJ)
การรับรองนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่น ในการบริหารจัดการ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำ รวมถึงเป็นต้นแบบ ของธุรกิจที่เติบโตเคียงคู่สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ของประเทศไทย ภายในปี 2593 (ค.ศ.2050)