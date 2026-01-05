6 ม.ค.นี้!เตรียมพบกับ"M-FLOW เวอร์ชันใหม่”แอปฯ- เว็บไซต์ ใช้ง่ายกว่าเดิม

กรมทางหลวงเตรียมเปิดตัวแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ “M-FLOW เวอร์ชันใหม่”6 ม.ค. 2569 นี้ ยกระดับระบบบริการ ลงทะเบียนง่ายขึ้น ชำระเงินสะดวก ตอบโจทย์ผู้ใช้รถยุคดิจิทัล ประเดิม M81 ที่จะเริ่มเก็บค่าธรรมเนียม ในม.ค.นี้ด้วย
นายปิยพงษ์ จิวัฒนกุลไพศาล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) กล่าวว่า กรมทางหลวงเตรียมเปิดตัวแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ M-Flow โฉมใหม่ อย่างเป็นทางการ เพื่อยกระดับประสบการณ์การเดินทางบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ภายใต้แนวคิด “ลีน เร็ว ง่ายขึ้น”ด้วยการพัฒนาระบบให้สะดวก รวดเร็ว ลดการกรอกข้อมูลที่ไม่จำเป็น ใช้งานง่าย และยังคงมาตรฐานความปลอดภัยอย่างครบถ้วนพร้อมทั้งปรับลดขั้นตอนการลงทะเบียน เพื่อให้ผู้ใช้ทางสามารถเริ่มต้นใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รองรับปริมาณการเดินทางที่เพิ่มขึ้นและการขยายการให้บริการระบบ M-Flow บนมอเตอร์เวย์สายอื่นๆ ในอนาคต
กรมทางหลวง ให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบบริการออนไลน์แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสำคัญกับความคิดเห็นจากผู้ใช้บริการทุกภาคส่วน จึงได้นำเสียงสะท้อนและปัญหาที่เกิดจากการใช้งานแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ M-Flow ทั้งในด้านขั้นตอนการสมัครสมาชิก และความสะดวกในการชำระค่าธรรมเนียมผ่านทางมาปรับปรุงและพัฒนาระบบใหม่ เพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการใช้งานที่ผู้ใช้บริการได้สะท้อนมาอย่างต่อเนื่อง จนพัฒนาเป็นแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ M-FLOW เวอร์ชันใหม่ที่จะพร้อมให้บริการ ในวันที่ 6 มกราคม 2569 นี้ ตามนโยบายเร่งด่วนกรมทางหลวง (Quick Win) ในการอัพเกรดระบบ M-Flow ให้ใช้งานง่ายขึ้น และเตรียมรองรับการขยายฐานผู้ใช้บริการระบบ M-Flow ในจังหวัดนนทบุรี นครปฐม ราชบุรี และกาญจนบุรี สำหรับการใช้เส้นทางมอเตอร์เวย์ M81 สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ที่กรมทางหลวงเตรียมจะเริ่มเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางในเดือนมกราคม 2569 นี้
แอปพลิเคชันและเว็บไซต์ M-Flow โฉมใหม่นี้ ออกแบบมาให้ใช้งานได้ง่ายขึ้น โดยมีการปรับปรุงในส่วนต่างๆ อาทิเช่น การลดความยุ่งยากในการสมัครสมาชิก ปรับขั้นตอนการลงทะเบียนให้กระชับ เข้าใจง่าย ลดการกรอกข้อมูลที่ไม่จำเป็น การลงทะเบียนรถง่ายขึ้น โดยใช้เพียงข้อมูลหลักของรถยนต์ ได้แก่ หมายเลขทะเบียนประเภทรถยนต์ ยี่ห้อ และสีรถยนต์ โดยไม่ต้องอัปโหลดภาพถ่ายรถยนต์หลายมุม การยืนยันตัวตนเร็ว ไม่ยุ่งยาก ผ่านหมายเลขโทรศัพท์มือถือเพื่อรับรหัส OTP และการตั้งรหัสผ่านที่ง่ายยิ่งขึ้น เป็นต้น
การใช้บริการ M-Flow ช่วยให้ผู้ใช้ทางสามารถผ่านด่านเก็บค่าผ่านทางได้โดยไม่ต้องหยุดรถ ไม่ต้องใช้เงินสดหรือรับบัตรผ่านทาง ลดความแออัดบริเวณหน้าด่าน ลดระยะเวลาในการเดินทาง และเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนน อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนนโยบายการพัฒนาระบบคมนาคมอัจฉริยะของประเทศให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีดิจิทัลในปัจจุบัน
ทั้งนี้ กรมทางหลวงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบ M-FLOW ให้เป็นกลไกสำคัญในการยกระดับคุณภาพบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศสำหรับโครงข่ายมอเตอร์เวย์ทุกเส้นทาง ควบคู่กับการลดภาระของประชาชน และส่งเสริมการเดินทางที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
กรมทางหลวง ขอเชิญชวนประชาชนผู้ใช้ทาง ดาวน์โหลดและลงทะเบียนใช้งานแอปพลิเคชัน “MFlowThai” เวอร์ชันใหม่ ได้ทั้งในระบบปฏิบัติการ iOS และ Android รวมถึงการใช้งานผ่านเว็บไซต์ www.mflowthai.com ได้ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2569 เป็นต้นไป เพื่อเปิดประสบการณ์ของการเดินทางในยุคดิจิทัลที่สะดวกและรวดเร็วกว่าเดิมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 และ M-Flow Call center 1586 กด 1 (โทรฟรี 24 ชั่วโมง)