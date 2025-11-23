แนะผู้ใช้ทางมอเตอร์เวย์บางใหญ่-กาญจนบุรี สมัคร M-FLOW เดินทางเร็วขึ้นไม่ต้องผ่านไม้กั้น

บริษัท บีจีเอสอาร์ 81 ผู้ให้บริการระบบจัดเก็บค่าผ่านทาง มอเตอร์เวย์บางใหญ่-กาญจนบุรี แนะผู้ใช้ทางสมัคร M-FLOW ก่อนเปิดให้บริการเต็มรูปแบบ พร้อมเก็บค่าผ่านทางในเดือน ม.ค.69
วันนี้ (23 พ.ย.) บริษัท บีจีเอสอาร์ 81 จำกัด ผู้ให้บริการระบบจัดเก็บค่าผ่านทางและบำรุงรักษา ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางใหญ่-กาญจนบุรี (M81) ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนใช้ระบบจัดเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กั้น (Free Flow) หรือ M-FLOW บนมอเตอร์เวย์สายบางใหญ่-กาญจนบุรี หลังเปิดทดลองให้บริการครบทุกด่าน โดยไม่เก็บค่าผ่านทางทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 31 ต.ค. ที่ผ่านมา ซึ่งกรมทางหลวงคาดว่าจะเปิดให้บริการเต็มรูปแบบ พร้อมเก็บค่าผ่านทาง และใช้ความเร็วสูงสุดได้ถึง 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภายในเดือน ม.ค. 2569
โดยผู้ใช้ทางสามารถผ่านได้เลย ไม่ต้องหยุดรถ ประหยัดเวลา เดินทางเร็วขึ้น ไม่ต้องผ่านไม้กั้น รถไหลลื่นต่อเนื่อง ชำระเงินง่ายผ่านมือถือ สะดวกทุกที่
สำหรับขั้นตอนการสมัคร M-FLOW สามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.mflowthai.com หรือผ่าน M-FLOW Application ทั้ง iOS และ Android โดยใช้หลักฐานดังนี้
บุคคลธรรมดา เอกสารที่ต้องเตรียม
1. บัตรประชาชน
2. ภาพถ่ายผู้สมัครถือบัตรประชาชน (หน้าตรง)
3. ใบคู่มือจดทะเบียนรถ (เล่มทะเบียน)
4. หมายเลขทะเบียนรถ
5. ภาพถ่ายรถให้เห็นป้ายทะเบียนชัดเจน (ด้านหน้า/ด้านหลัง/ด้านข้าง)
6. อีเมลที่ใช้งานได้จริง
7. เบอร์โทรศัพท์สําหรับรับรหัส OTP
8. ช่องทางการชําาระเงิน บัตรเครดิต/เดบิต หรือ พร้อมเพย์ หรือบัญชีธนาคารที่รองรับ
กรณีพิเศษ กรณีพิเศษ ถ้ารถไม่ใช่ชื่อผู้สมัคร ต้องมีหนังสือยินยอมจากเจ้าของรถ และสําเนาบัตรเจ้าของรถ
นิติบุคคล/บริษัท เอกสารที่ต้องเตรียม
1. หนังสือรับรองนิติบุคคล (อายุไม่เกิน 3-6 เดือน)
2. บัตรประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม
3. ใบมอบอํานาจ (ถ้าผู้ลงทะเบียนไม่ใช่ผู้มีอํานาจ)
4. ใบคู่มือจดทะเบียนรถของบริษัท (เล่มทะเบียนรถ)
5. หมายเลขทะเบียนรถ
6. ภาพถ่ายรถที่เห็นป้ายทะเบียนชัดเจน
7. อีเมลองค์กร (Email บริษัท)
8. เบอร์โทรศัพท์ผู้ติดต่อหลัก
9. ช่องทางการชำระเงินของบริษัท บัตรเครดิต/เดบิตบริษัท หรือบัญชีธนาคาร หรือวิธีที่องค์กรกำหนด
กรณีพิเศษ ถ้ารถไม่ใช่ชื่อบริษัท ต้องมีหนังสือยินยอมจากเจ้าจองรถ และเอกสารยืนยันสิทธิ์
สำหรับกรณีถ้าวิ่งผ่านช่อง M-FLOW โดยไม่ชำระค่าผ่านทาง จะมีค่าปรับ 10 เท่า
อนึ่ง ระบบ M-FLOW ให้บริการแล้วในทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) หมายเลข 9 บางปะอิน-บางพลี ด่านทับช้าง และด่านธัญบุรี เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 2565 เป็นต้นมา