หนุ่มบ่อพลอยหัวใสแต่ไม่รอด โดย ตร.จราจรกาญจนบุรีรวบคาด่าน พบป้ายทะเบียน–ใบภาษีปลอมทั้งคัน

กาญจนบุรี - ตร.เมืองกาญจน์ตั้งด่านตรวจเข้ม สกัดหนุ่มบ่อพลอยขับเก๋งติดป้ายทะเบียนปลอมทั้งหน้า–หลัง พร้อมใบภาษีไม่ตรงข้อมูล เจ้าตัวรับซื้อรถไม่มีเล่มจากราชบุรี ใช้มานาน 5 ปี อ้างไม่รู้ว่าเอกสารปลอม ตำรวจคุมตัวแจ้ง 2 ข้อหาหนักตามกฎหมาย
วันนี้( 14 พ.ย.) พล.ต.ต.พศวีร์ เรืองภู่ ผบก.ภ.จว.กาญจนบุรี พร้อมด้วย พ.ต.อ.สธนทัต ตั้งสิทธิ์เสรีวงศ์ รอง ผบก.ฯ และ พ.ต.อ.สุรยุทธ เมฆมังกร ผกก.สภ.เมืองกาญจนบุรี สั่งการให้ พ.ต.ท.โชคชัย ไทยเจริญ รอง ผกก.จราจร สภ.เมืองกาญจนบุรี นำกำลังตำรวจจราจรตั้งด่านตรวจบนถนนทางหลวงหมายเลข 367 (บายพาสเลี่ยงเมืองกาญจนบุรี) ต.ปากแพรก อ.เมืองฯ เพื่อกวดขันวินัยจราจรและป้องกันอาชญากรรมทุกประเภท
ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่พบรถยนต์เก๋งมิตซูบิชิ สีฟ้า ทะเบียน 2กย 4371 กรุงเทพฯ ขับมาจากทางแยกไฟแดงแก่งเสี้ยน มุ่งหน้าแยกไฟแดงวังสารภี จึงเรียกตรวจใบขับขี่ ซึ่งคนขับคือนาย สัณหณัฐ (สงวนนามสกุล) อายุ 47 ปี ชาว ต.หลุมรัง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี
แม้ผู้ขับขี่ไม่มีพิรุธ แต่ป้ายทะเบียนหน้าหลังมีลักษณะคล้ายทำขึ้นเอง เจ้าหน้าที่จึงตรวจสอบข้อมูลรถกับกรมการขนส่งทางบก พบว่า ทะเบียนไม่ตรงรถ–ภาษีปลอมทั้งชุด หมายเลขเครื่อง–หมายเลขตัวรถ เป็นของรถทะเบียน กง 2912 มุกดาหาร ป้ายทะเบียนที่ติดไว้ 2 กย 4371 กรุงเทพฯ ด้านหน้า หมดอายุ 30 มิ.ย. 2568 ด้านหลัง หมดอายุ 24 ม.ค. 2566 แผ่นป้ายทะเบียนทั้ง 2 แผ่น ไม่ใช่ราชการออกให้ ใบภาษีประจำปี ข้อมูลไม่ตรงกับรถในระบบ เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวและยึดรถเพื่อนำไปตรวจสอบเพิ่มเติมที่ สภ.เมืองกาญจนบุรี
นายสัณหณัฐ ให้การว่า รถคันนี้ ไม่มีเล่มทะเบียนตั้งแต่แรก ตนซื้อจากผู้ขายในจังหวัดราชบุรี ใช้มา 5 ปี โดยไม่เคยนำไปตรวจสภาพหรือทำประกันใด ๆ ส่วนภาษีรายปี อ้างว่าเจ้าของเดิมเป็นผู้ดำเนินการให้ทุกปี ตนเพียงจ่ายเงินปีละ 1,500 บาท ไม่รู้ว่าเอกสารและป้ายทะเบียนเป็นของปลอม
หลังรับสารภาพ เจ้าหน้าที่จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดี โดน 2 ข้อหาหนัก – เสี่ยงจำคุกสูงสุด 5 ปี ตำรวจแจ้งข้อหา ปลอมเอกสารราชการ ใช้และแสดงเอกสารราชการปลอมที่นายทะเบียนไม่ได้ออกให้ มีอัตราโทษ จำคุก 6 เดือน – 5 ปี หรือปรับ 10,000 – 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 265 และ 268