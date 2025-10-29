รวบหนุ่มพม่าขับแจ๊สซุกแรงงาน 12 ชีวิตกลางเมืองกาญจน์ สารภาพรับจ้างหัวละ 2 พัน เคยทำมาแล้วก่อนหน้า 5 วัน

กาญจนบุรี - เจ้าหน้าที่ตำรวจเมืองกาญจน์ตั้งด่านกวดขันวินัยจราจร เจอหนุ่มพม่าขับเก๋งแจ๊สสีน้ำตาลบรรทุกแรงงานเถื่อน 12 คนแน่นรถ สารภาพรับจ้างขนจากชายป่าชายแดนแก่งเสี้ยนไปบ้านโป่ง ได้ค่าหัวคนละ 2 พันบาท เคยขนมาแล้วครั้งหนึ่งก่อนถูกจับคาด่าน
วันนี้ ( 29 ต.ค.) พล.ต.ต.พศวีร์ เรืองภู่ ผบก.ภ.จว.กาญจนบุรี พ.ต.อ.สธนทัต ตั้งสิทธิ์เสรีวงศ์ รอง ผบก.ฯ พ.ต.อ.สุรยุทธ เมฆมังกร ผกก.สภ.เมืองกาญจนบุรี สั่งการให้ พ.ต.ท.โชคชัย ไทยเจริญ รอง ผกก.จราจร พ.ต.ต.เมธี บัวซ้อน สว.จราจร และ ร.ต.อ.ทศพล มีทรัพย์มาก รอง สว.ฯ นำกำลังตำรวจจราจรตั้งด่านกวดขันวินัยการจราจร พร้อมตรวจค้นเฝ้าระวังการกระทำผิดกฎหมายทุกประเภท โดยเฉพาะการลักลอบขนแรงงานต่างด้าว ที่บริเวณแยกตัดทางรถไฟ หมู่บ้านกาญจนบุรีวิลล่า ถนนแสงชูโต ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
ต่อมาเจ้าหน้าที่พบรถยนต์เก๋งฮอนด้า แจ๊ส สีบรอนซ์ หมายเลขทะเบียน 5ขช 3375 กรุงเทพมหานคร ขับมาจากทางแยกแก่งเสี้ยน มุ่งหน้าเข้าเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี จึงส่งสัญญาณขอตรวจเอกสาร เมื่อคนขับลดกระจกลง เจ้าหน้าที่ถึงกับตะลึง พบแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมานั่งอัดแน่นเต็มคันรถ จึงควบคุมตัวทั้งหมดไว้ตรวจสอบ
ตรวจพบแรงงานต่างด้าวชาย 9 หญิง 3 รวม 12 คน ไม่มีเอกสารแสดงตน คนขับคือนายนัย ลิน เต็ต อายุ 33 ปี ชาวเมียนมา อาศัยอยู่ในพื้นที่ ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ให้การรับสารภาพว่า รับจ้างขับรถไปส่งแรงงานจากชายป่าบ้านลาดทอง ต.แก่งเสี้ยน ไปอำเภอบ้านโป่ง จ.ราชบุรี ได้ค่าหัวคนละ 2,000 บาท โดยก่อนหน้านี้เมื่อ 5 วันก่อน เคยขนมาแล้ว 7 คน และครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 ก่อนถูกจับกุม
ส่วนแรงงานทั้งหมดให้การว่า ลักลอบเข้ามาทางช่องธรรมชาติด้านอ.พญาตองซู ประเทศเมียนมา ผ่านชายแดนบ้านพระเจดีย์สามองค์ อ.สังขละบุรี ก่อนมีผู้นำทางเดินลัดเลาะป่าหลีกเลี่ยงด่านตรวจ ใช้เวลาหลายวันกว่าจะมาถึงจุดพักรอขึ้นรถเพื่อเดินทางต่อไปยังบ้านโป่ง จ.ราชบุรี แต่ถูกตำรวจจับได้กลางทาง
เจ้าหน้าที่แจ้งข้อหานายนัย ลิน เต็ต ในความผิดฐาน “ช่วยเหลือซ่อนเร้นหรือช่วยด้วยประการใดๆ ให้บุคคลต่างด้าวที่หลบหนีเข้ามาในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมาย” พร้อมดำเนินคดีร่วมกับแรงงานทั้ง 12 คน ในข้อหา “เป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาต” ส่วนรถยนต์ของกลางทราบตัวเจ้าของแล้ว เตรียมเรียกสอบเพิ่มเติมต่อไป