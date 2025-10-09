CIB ตามจับถึงเชียงใหม่!ผู้ป่วยทิพย์ ปลอมใบรับรองแพทย์เคลมประกันโควิด

เชียงใหม่ – เจ้าหน้าที่ตำรวจ CIB ถือหมายศาลตามรวบถึงเชียงใหม่..ผู้ป่วยทิพย์ ปลอมเอกสารใบรับรองแพทย์เคลมเงินประกันโควิดฯ โดนแจ้งข้อหาฉ้อโกงด้วย อ้างตัวแทนบริษัทประกันติดต่อ/ชักชวน แลกแบ่งเงินค่าสินไหมทดแทน
วันนี้ (9 ต.ค.) เจ้าหน้าที่ตำรวจ บก.ทล.ร่วมกับ กก.4 บก.ปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (ปอศ.) ร่วมกันจับกุมตัวนายสหรัฐ อายุ 47 ปี และ น.ส.กุลธิดา อายุ 41 ปี อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ได้บนถนนพื้นที่หมู่ 3 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
ซึ่งทั้งคู่ตกเป็นผู้ต้องหาฐาน "ฉ้อโกง ปลอมเอกสารและใช้เอกสารปลอมและเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยโดยทุจริตหรือแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จในการเรียกร้อง" หลังจากได้มีบริษัทประกันภัยแห่งหนึ่งเข้าแจ้งความร้องทุกข์กับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่ามีผู้ทำประกันยื่นขอรับเงินสินไหมทอดแทนกรณีป่วยติดไวรัสโควิด-19 โดยใช้เอกสารปลอมและบริษัทหลงเชื่อจ่ายเงินให้จำนวน 14 ราย รวมเป็นเงินกว่า 12 ล้านบาท
ต่อมาบริษัทประกันภัยได้ตรวจสอบไปยังคลินิกทางการแพทย์ผู้ออกเอกสารใบรับรองแพทย์พบว่าเป็นเอกสารปลอม จึงได้แจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและศาลได้อนุมัติหมายจับ
กระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบทราบว่าหนึ่งในผู้เอาประกันได้เดินทางด้วยรถยนต์เก๋ง มิตซูบิชิ สีขาว ป้ายทะเบียนกรุงเทพฯ ไปตามถนนหน้าเทศบาล ต.เชิงดอย พื้นที่หมู่ 3 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ จึงได้เข้าสกัดและจับกุมตัวเอาไว้ซึ่งทั้งคู่ยอมรับว่าเป็นบุคคลตามหมายจับจริงและไม่เคยถูกจับมาก่อน
สอบสวนเบื้องต้นทั้งคู่ให้การว่าได้ทำประกันภัยกับบริษัทดังกล่าวจริง โดยจ่ายเบี้ยประกันเดือนละ 599 บาท ในช่วงการระบาดของไวรัสโควิด-19 แต่ต่อมาได้รับการติดต่อจากคนที่อ้างว่าเป็นตัวแทนบริษัทคนหนึ่งว่าสามารถยื่นเคลมประกันภัยให้ได้แลกกับการขอเงินส่วนแบ่งจำนวนหนึ่งด้วย จึงได้ตอบตกลงและไม่ทราบว่าเอกสารที่ตัวแทนส่งให้บริษัทประกันภัยเป็นของปลอม เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวบุทั้ง 2 คนส่งพนักงานสอบสวน บก.ปอศ.ดำเนินคดีและขยายผลตามกฎหมาย.