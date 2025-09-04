ฝากเงินพร้อมประกันอุบัติเหตุกับ เงินฝากเผื่อเรียก Protect Life Double Plus จากออมสิน

ทำงานหนักแค่ไหนก็อุ่นใจ เพราะมีเงินออมพร้อมความคุ้มครองคอยดูแล กับเงินฝากเผื่อเรียก Protect Life Double Plus ได้ทั้งออม ทั้งความคุ้มครองจัดเต็ม รายละเอียดเพิ่มเติม https://to.gsb.or.th/UCsxuMf
ฝากเลยที่ธนาคารออมสินทุกสาขา ตั้งแต่ 18 ส.ค. - 30 พ.ย. 2568 หรือ จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
- คุ้มครองจากประกันภัยอุบัติเหตุ (อบ.2) จากอุบัติเหตุทั่วไป สูงสุด 10 ล้านบาท/ราย*
- คุ้มครองจากประกันภัยอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ คุ้มครองสูงสุด 2 ล้านบาท/ราย**
- ดอกเบี้ย 0.25% ต่อปี บุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษี
เงื่อนไข
- บุคคลธรรมดา ที่มีอายุตั้งแต่ 15 – 69 ปีบริบูรณ์ (1 คน ต่อ 1 บัญชี)
- ไม่รับฝากบัญชีเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์ และบัญชีร่วม
- เริ่มฝากขั้นต่ำ 1 บาท ไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุด
- คุ้มครองเป็นระยะเวลา 12 เดือน นับตั้งแต่วันที่เปิดบัญชี หรือเมื่อผู้ฝากมีอายุครบ 70 ปีบริบูรณ์
- *จำนวนเงินเอาประกันภัยเท่ากับ 20 เท่า ของยอดเงินฝากคงเหลือในบัญชี ณ วันก่อนประสบอุบัติเหตุ 1 วัน สูงสุดไม่เกิน 10,000,000 บาทต่อราย โดยจะพิจารณาชดใช้สินไหมทดแทนตามข้อตกลงคุ้มครอง (อบ.2)
- **ความคุ้มครองอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ จำนวนเงินที่เอาประกันภัยเท่ากับ 20 เท่าสูงสุด 2,000,000 บาท (ไม่คุ้มครองผู้ที่ใช้รถจักรยานยนต์ในการปฏิบัติงานเป็นประจำ)
- ฝากได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม – 30 พฤศจิกายน 2568 หรือจนกว่าธนาคารจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่กำหนดไว้ภายหลัง
- ธนาคารเป็นผู้ชำระเบี้ยประกันภัย ผู้ฝากเป็นผู้เอาประกันภัย โดยมีบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับประกันภัย
เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด