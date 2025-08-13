ออมสินชวนออมกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ รับดอกเบี้ยแรงจัดเต็ม! รายละเอียดเพิ่มเติม >> https://to.gsb.or.th/mr187AE
- เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 5 เดือน ดอกเบี้ย 1.12% ต่อปี (เทียบเท่าประจำ 1.31%)
- เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 7 เดือน ดอกเบี้ย 1.20% ต่อปี (เทียบเท่าประจำ 1.41%)
เงื่อนไข
- เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท
- ฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท
- รับฝากบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุด
- บุคคลธรรมดาไม่เสียภาษี ณ ที่จ่าย
- ถอนหรือปิดบัญชีก่อนครบกำหนด ได้รับดอกเบี้ยเผื่อเรียก
ฝากได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ส.ค. 68 ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา
* เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด