ทล.ดันสร้างทางเชื่อมมอเตอร์เวย์ M9 ด้านทิศเหนือควักงบ 4 พันล.ลุยแก้รถติด”ชุมทางบางปะอิน”คาดเริ่มปี 70

ทล. ดันแผนสร้างทางเชื่อมต่อโครงข่ายมอเตอร์เวย์ M9 ด้านทิศเหนือกทม. แก้ปัญหารถติด”ชุมทางต่างระดับบางปะอิน” 4 พันล้านบาทคาดตั้งงบปี 70 ลุยก่อสร้าง พร้อมดัน MR10 วงแหวนรอบที่ 3 ช่วงลำลูกกา - ทล.305 เชื่อมทางด่วนจตุโชติ ส่วนM 8 “นครปฐม-ปากท่อ”ลุ้นครม.อนุมัติ ในม.ค. 69
นายปิยพงษ์ จิวัฒนกุลไพศาล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า แผนการพัฒนาโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) ที่อยู่ใน Quick Win ที่จะดำเนินการภายในระยะเวลา 4 เดือน ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้ว คือ เปิดให้บริการ มอเตอร์เวย์ M82 สายทางยกระดับบางขุนเทียน-บ้านแพ้ว ในช่วง บางขุนเทียน -เอกชัย ,เปิดให้บริการมอเตอร์เวย์ M 81 สายบางใหญ่-กาญจนบุรี ยังเหลือการผลักดันโครงการ มอเตอร์เวย์ M8 ช่วงนครปฐม-ปากท่อ-ชะอำ ระยะที่ 1 ช่วงนครปฐม-ปากท่อ ระยะทาง 61 กม. วงเงิน 54,562 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ลงนามเห็นชอบโครงการแล้ว โดยขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการสอบถามความคิดเห็นหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงการคลัง, สำนักงบประมาณ, สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือสภาพัฒน์ (สศช.) จากนั้นจะเสนอคณะรัฐมนตรี(ครม.) ต่อไป คาดว่าจะสามารถนำเสนอครม.พิจารณาอนุมัติภายในรัฐบาลชุดนี้
โดยมอเตอร์เวย์ M8 ช่วงนครปฐม-ปากท่อ-ชะอำ ระยะที่ 1 ช่วงนครปฐม-ปากท่อ ระยะทาง 61 กม. วงเงิน 54,562 ล้านบาทแบ่งการก่อสร้างเป็น 2 ระยะ ได้แก่ 1. ช่วงนครปฐม - ตลาดจินดา ระยะทาง 9.3 กม. ค่าก่อสร้างประมาณ 10,509 ล้านบาท ใช้เงินลงทุนจากกองทุนค่าธรรมเนียมผ่านทางมอเตอร์เวย์ โดยคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างในปี 2570
ระยะที่ 2 ช่วงตลาดจินดา - ปากท่อ ระยะทาง 51.8 กม.ค่าก่อสร้าง 40,162 ล้านบาท โดยเสนอขอใช้งบประมาณเริ่มก่อสร้างในปี 2571 ส่วนการดำเนินงานและบำรุงรักษา หรือ O&M นั้น จะเป็นการให้เอกชนร่วมลงทุนฯ หรือ PPP โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จแล้วเปิดทดลองให้บริการในปี 2575และเปิดเต็มรูปแบบในปี 2576
นอกจากนี้จะเร่งเปิดประมูลคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนในการดำเนินงานและบำรุงรักษา (O&M) มอเตอร์เวย์ M82 ต่างระดับบางขุนเทียน – เอกชัย -บ้านแพ้ว เช่นกัน
นายปิยพงษ์กล่าวว่า หลังจากนี้ กรมทางหลวงเตรียมแผนพัฒนามอเตอร์เวย์สายใหม่ โดยจะเริ่มจาก แผนแก้ปัญหาจราจรบริเวณต่างระดับบางปะอิน M9 ด้านเหนือ ซึ่งมีวงเงินลงทุนประมาณ 4,000 ล้านบาท (ค่าเวนคืนประมาณ 500 ล้านบาท) เนื่องจากโครงการมีความพร้อมและสามารถดำเนินการได้รวดเร็ว
โดยเป็นโครงการทางเชื่อมต่อโครงการมอเตอร์เวย์ด้านทิศเหนือ บริเวณชุมทางต่างระดับบางปะอิน เพื่อให้วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ช่วงบางบัวทอง-บางปะอิน หรือ M9 ด้านตะวันตก กับ M9 ด้านตะวันออก ช่วง บางปะอิน–บางพลี เชื่อมเส้นทางให้ครบ 3 เหลี่ยม เชื่อมต่อได้อย่างสมบูรณ์ โดยไม่ต้องลงสู่ถนนพหลโยธิน คาดว่าจะตั้งงบประมาณดำเนินการประมาณปี 2570
โครงการในลักดับถัดไป คือ ทางหลวงพิเศษหมายเลข 91 สายวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที่ 3 (MR10) แต่เนื่องจาก เส้นทางมีระยะทางยาวมาก เชื่อมเป็นวงหลายจังหวัด ดังนั้นจะมีการพัฒนาเป็นส่วนๆ โดยเริ่มจาก ช่วงเส้นทางที่เชื่อมระหว่างทางหลวงหมายเลข 304 บริเวณรามอินทรา - ทางหลวงหมายเลข 305 (รังสิต-นครนายก) เพื่อให้โครงข่ายเชื่อมต่อกับ โครงการทางพิเศษฉลองรัชส่วนต่อขยาย (ช่วงจตุโชติ-ลำลูกกา) เพื่อให้เกิดการบูรณาการเส้นทางที่สมบูรณ์
“ส่วนจะเริ่มก่อสร้างได้เมื่อใด ยังต้องมีการวางแผนก่อสร้าง การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และจัดงบลงทุน ซึ่งต้องพิจารณาแหล่งเงินลงทุนที่เหมาะสม เพราะมีงบประมาณจำกัด ทั้งงบประมาณ เงินกองทุนมอเตอร์เวย์ หรือเงินกู้ หรือ ร่วมทุนเอกชน หลังจากวงแหวนรอบที่ 3 เริ่มก่อสร้างช่วงแรกไปแล้ว ตะเลือกเส้นทางช่วงอื่นๆ ที่มีความพร้อมและเหมาะสมดำเนินการต่อไป