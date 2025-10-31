ผู้ว่าฯ กาญจนบุรี ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมมอเตอร์เวย์ M81 บางใหญ่–กาญจนบุรี เปิดทดลองใช้ฟรี 24 ชั่วโมง เริ่มวันนี้

คณะรัฐมนตรีช่วยฯ พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี และคณะ ร่วมตรวจความพร้อมโครงการมอเตอร์เวย์ M81 สายบางใหญ่–กาญจนบุรี ก่อนเปิดทดลองให้ประชาชนใช้บริการฟรีตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันนี้ (31 ต.ค. ) เพื่อร่นระยะเวลาเดินทางและส่งเสริมเศรษฐกิจในภูมิภาค
วันนี้( 31 ต.ค.) นายอธิสรรค์ อินทร์ตรา ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความพร้อมของมอเตอร์เวย์สายบางใหญ่–กาญจนบุรี โดยมีนางสาวมัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นหัวหน้าคณะ พร้อมด้วย นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายจิระพงศ์ เทพพิทักษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม นายปิยพงษ์ จิวัฒนกุลไพศาล อธิบดีกรมทางหลวง รวมถึงผู้แทนจากบริษัท BGSR 81 บริษัทที่ปรึกษา และผู้รับเหมาก่อสร้าง เข้าร่วมตรวจราชการ
โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81 (M81) ถือเป็นโครงข่ายยุทธศาสตร์สำคัญด้านคมนาคมของประเทศ ที่เชื่อมกรุงเทพฯ และปริมณฑลกับภาคตะวันตก และต่อเนื่องสู่ภาคใต้ เพื่อเพิ่มศักยภาพโลจิสติกส์ ลดต้นทุนขนส่งสินค้า และส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดนนทบุรี นครปฐม ราชบุรี และกาญจนบุรี
ทั้งนี้ ได้เริ่มเปิดทดลองให้บริการประชาชนโดย ไม่เก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 31 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย โดยคาดว่าจะช่วยลดเวลาเดินทางจากถนนรัตนาธิเบศร์ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ถึงจังหวัดกาญจนบุรี ได้อย่างมีนัยสำคัญ
โครงการมอเตอร์เวย์สายบางใหญ่–กาญจนบุรี จะเปิดให้บริการเต็มรูปแบบพร้อมเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง ภายในเดือนมกราคม 2569 ซึ่งจะเป็นอีกก้าวสำคัญในการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมของประเทศให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี