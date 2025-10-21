เปิดวิ่งยาว 6 วัน “มอเตอร์เวย์ M81”บางใหญ่ – กาญจนบุรี” ฟรีตลอดสาย 22-27 ต.ค. 68

กรมทางหลวง เปิดทดลองให้บริการมอเตอร์เวย์ M81 “ตลอดสายทาง” สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี ระหว่างวันพุธที่ 22 ต.ค. 68 เวลา 15.00 น. ถึง วันจันทร์ที่ 27 ต.ค. 68 เวลา 09.00 น. รองรับการเดินทางช่วงวันหยุดปิยมหาราช
(21 ตุลาคม 2568) กรมทางหลวง (ทล.) แจ้งว่า กรมทางหลวง จะเปิดทดลองให้บริการ “ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81 สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี (มอเตอร์เวย์ M81)” ตลอดสายทาง ระยะทาง 96 กิโลเมตร โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง ระหว่างวันพุธที่ 22 ตุลาคม 2568 เวลา 15.00 น. ถึง วันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม 2568 เวลา 09.00 น. เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนซึ่งคาดว่าจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นในช่วงวันหยุดเนื่องในวันปิยมหาราช โดยเป็นไปตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงคมนาคม ภายใต้การกำกับดูแลของ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่มุ่งยกระดับโครงข่ายคมนาคมของประเทศให้มีความสะดวก ปลอดภัย และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชน
สำหรับมอเตอร์เวย์ M81 ถือเป็นหนึ่งในเส้นทางยุทธศาสตร์สำคัญของประเทศภายใต้โครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ที่จะช่วยยกระดับประสิทธิภาพระบบคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ของไทยให้เชื่อมโยงกันอย่างสมบูรณ์ เส้นทางดังกล่าวเชื่อมต่อจังหวัดนนทบุรี นครปฐม ราชบุรี และกาญจนบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจ ชุมชน และแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของภาคตะวันตก อีกทั้งยังเป็นเส้นทางทางเลือกใหม่สู่ภาคใต้ ช่วยบรรเทาความหนาแน่นบนถนนกาญจนาภิเษกและถนนเพชรเกษม ส่งเสริมให้การเดินทางของประชาชนมีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
การเปิดทดลองให้บริการ ครอบคลุมครบทั้ง 8 ด่าน ได้แก่ ด่านบางใหญ่, ด่านนครชัยศรี, ด่านศีรษะทอง, ด่านนครปฐมฝั่งตะวันออก, ด่านนครปฐมฝั่งตะวันตก, ด่านท่าม่วง, ด่านท่ามะกา และด่านกาญจนบุรี ทั้งนี้ เนื่องจากมอเตอร์เวย์ M81 ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการติดตั้งงานระบบ จึงเปิดทดลองให้บริการเฉพาะรถยนต์ 4 ล้อ เท่านั้น และกำหนดความเร็วไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้ใช้ทาง
อย่างไรก็ตาม กรมทางหลวง ขอความร่วมมือผู้ใช้ทางโปรดศึกษาข้อมูลการเดินทาง ตรวจสอบสภาพรถยนต์ให้พร้อมใช้งาน และปฏิบัติตามกฎจราจร ป้ายแนะนำ ป้ายเตือน รวมถึงคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยสูงสุดตลอดการเดินทาง