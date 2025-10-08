ครั้งแรก !มอเตอร์เวย์ M 81 เปิดทดลองใช้ฟรี ครบ 8 ด่าน วันหยุดยาว “10 -14 ต.ค.”

กรมทางหลงงเปิดทดลองใช้ฟรี มอเตอร์เวย์ M 81 ครบ 8 ด่าน เป็นครั้งแรก เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนช่ช่วงวันหยุดยาววันนวมินทรมหาราช ระหว่างวันศุกร์ที่ 10 ต.ค. 68 เวลา 15.00 น. ถึง วันอังคารที่ 14 ต.ค. 68 เวลา 09.00 น.
กรมทางหลวง (ทล.) แจ้งเปิดทดลองให้บริการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81 สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี (มอเตอร์เวย์ M81) ตลอดสาย ระยะทาง 96 กิโลเมตร โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง ระหว่างวันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม 2568 เวลา 15.00 น. ถึง วันอังคารที่ 14 ตุลาคม 2568 เวลา 09.00 น. เพื่ออำนวยความสะดวกการเดินทางช่วงวันหยุดยาวเนื่องในวันนวมินทรมหาราช
ทั้งนี้ ทล.ได้ดำเนินงาน ตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงคมนาคม ภายใต้การกำกับดูแลของ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่มุ่งยกระดับโครงข่ายคมนาคมของประเทศให้มีความสะดวก ปลอดภัย และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชน
สำหรับการเปิดทดลองให้บริการมอเตอร์เวย์ M81 ในครั้งนี้ จะเป็นครั้งแรกที่ให้ใช้บริการครบทั้ง 8 ด่าน ได้แก่ ด่านบางใหญ่, ด่านนครชัยศรี, ด่านศีรษะทอง, ด่านนครปฐมฝั่งตะวันออก, ด่านนครปฐมฝั่งตะวันตก, ด่านท่าม่วง, ด่านท่ามะกา และด่านกาญจนบุรี แต่ เนื่องจากปัจจุบันมอเตอร์เวย์ M81 อยู่ระหว่างการดำเนินการติดตั้งงานระบบ จึงเปิดทดลองให้บริการเฉพาะ รถยนต์ 4 ล้อ เท่านั้น และกำหนดความเร็วไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้ใช้ทาง
มอเตอร์เวย์ M81 นับเป็นโครงข่ายทางหลวงพิเศษที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ โดยจะช่วยยกระดับระบบคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ของประเทศให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น เป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ที่เชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจ ชุมชน และแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในภาคตะวันตก ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี นครปฐม ราชบุรี และกาญจนบุรี อีกทั้งยังเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเดินทางสู่ภาคใต้ ช่วยบรรเทาความหนาแน่นของการจราจรบนถนนกาญจนาภิเษกและถนนเพชรเกษมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้การเดินทางของประชาชนมีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
อย่างไรก็ตาม กรมทางหลวง ขอความร่วมมือผู้ใช้ทางโปรดศึกษาข้อมูลการเดินทาง ตรวจสอบสภาพรถยนต์ให้พร้อมใช้งาน และปฏิบัติตามกฎจราจร ป้ายแนะนำ ป้ายเตือน รวมถึงคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยสูงสุดตลอดการเดินทาง
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ตลอด 24 ชั่วโมง ที่ สายด่วนกรมทางหลวง โทร. 1586 มอเตอร์เวย์ Call Center โทร. 1586 กด 7 มอเตอร์เวย์ M81 Call Center โทร. 092 280 8181
หรือติดตามข้อมูลข่าวสารได้ทางเว็บไซต์ www.motorway.go.th