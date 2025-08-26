เปิดวิ่งฟรี 13 วัน! มอเตอร์เวย์”บางใหญ่ – กาญจนบุรี” 29 ส.ค. – 10 ก.ย. 68 อำนวยความสะดวกเดินทางชม ‘คิงส์คัพ ครั้งที่ 51’

กรมทางหลวงเปิดทดลองให้บริการมอเตอร์เวย์ M81 สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี ต่อเนื่อง 13 วัน ตั้งแต่วันที่ 29 ส.ค. – 10 ก.ย. 68 อำนวยความสะดวกการเดินทางเข้าชม ‘คิงส์คัพ ครั้งที่ 51’ณ สนามกีฬากลางจังหวัดกาญจนบุรี (สนามกลีบบัว)
กรมทางหลวง (ทล.) แจ้ง เปิดทดลองให้บริการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81 สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี (มอเตอร์เวย์ M81) ระยะทาง 96 กิโลเมตรตลอดสาย โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม 2568 เวลา 15.00 น. ไปจนถึง วันพุธที่ 10 กันยายน 2568 เวลา 09.00 น. รวมทั้งสิ้น 13 วัน เพื่ออำนวยความสะดวกการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพ ครั้งที่ 51 ประจำปี 2568 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 9 กันยายน 2568 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดกาญจนบุรี (สนามกลีบบัว)
สำหรับด่านที่เปิดให้บริการมีจำนวนทั้งสิ้น 7 ด่าน ได้แก่ ด่านบางใหญ่, ด่านนครชัยศรี, ด่านนครปฐมฝั่งตะวันออก, ด่านนครปฐมฝั่งตะวันตก, ด่านท่ามะกา, ด่านท่าม่วง และด่านกาญจนบุรี ยกเว้นด่านศีรษะทอง ทั้งนี้ เปิดทดลองให้บริการจำกัดเฉพาะรถยนต์ 4 ล้อ และกำหนดความเร็วไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เพื่อความปลอดภัยในการใช้เส้นทาง
การเปิดทดลองให้บริการมอเตอร์เวย์ M81 ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้เดินทางเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพ ครั้งที่ 51 ซึ่งเป็นการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติที่สร้างความภาคภูมิใจแก่คนไทย
นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจ การขนส่งและโลจิสติกส์ และการท่องเที่ยวในจังหวัดนนทบุรี นครปฐม ราชบุรี และกาญจนบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของภาคตะวันตก อีกทั้งยังเป็นทางเลือกในการเดินทางสู่ภาคใต้ สอดคล้องกับนโยบาย “คมนาคมเพื่อโอกาสประเทศไทย” ของนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมที่มุ่งเน้นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมที่มีมาตรฐาน สร้างโอกาสและการเข้าถึงให้กับประชาชนในทุกมิติ รวมถึงเพื่อบรรเทาความหนาแน่นของการจราจรบนเส้นทางหลัก โดยเฉพาะบริเวณถนนกาญจนาภิเษกและถนนเพชรเกษม มอเตอร์เวย์ M81 จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำคัญของการเดินทางที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยสำหรับประชาชนผู้ใช้ทาง
ทั้งนี้ ขอความร่วมมือผู้ใช้ทางโปรดศึกษาข้อมูลการเดินทาง ตรวจสอบสภาพรถยนต์ให้พร้อมใช้งาน และปฏิบัติตามกฎจราจร ป้ายเตือน ป้ายแนะนำ และคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยสูงสุดตลอดการเดินทาง
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเดินทางบนมอเตอร์เวย์ M81 ตลอด 24 ชั่วโมง ได้ที่
1. สายด่วนกรมทางหลวง โทร. 1586
2. มอเตอร์เวย์ Call Center โทร. 1586 กด 7
3. มอเตอร์เวย์ M81 Call Center โทร. 092 280 8181
หรือติดตามข้อมูลข่าวสารได้ทางเว็บไซต์ www.motorway.go.th