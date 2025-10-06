กรมทางหลวงเร่งแก้ปัญหา! ปรับ "ป้าย-สัญลักษณ์จราจร" ให้ชัดเจน พร้อมประสานแอปฯ นำทาง ปมคนหลงเข้ามอเตอร์เวย์ M81

เกิดเหตุการณ์สุดปวดหัวเมื่อผู้ใช้ทางเชื่อแอปฯ นำทาง แต่กลับถูกพาขึ้น มอเตอร์เวย์ M81 (บางใหญ่-กาญจนบุรี) ช่วงทดลองวิ่ง ทำให้พลาดทางออกและไปถึงจุดหมายล่าช้า ด้านกรมทางหลวง ไม่นิ่งนอนใจ! เร่งออกมาตรการแก้ไขด่วน ปรับป้ายจราจร-สัญลักษณ์บนถนน ให้ชัดเจนสูงสุด พร้อมประสานผู้ให้บริการแอปฯ นำทางโดยตรง เพื่ออัปเดตข้อมูลเส้นทางให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันที่สุด
จากกรณีหนุ่มรายหนึ่งขับรถไปร้องไห้ไป จะไปเซ็นทรัลเวสต์เกต แต่ Google Map ดันพาขึ้นไปมอเตอร์เวย์ M81 ทำเอาไปทำงานสาย 2 ชั่วโมง เหตุเพราะปิดเส้นทางออกซอยแก้วอินทร์ ด้านศูนย์การค้าฯ ทำภาพทำคลิปแนะลูกค้า
ล่าสุดวันนี้ (6 ต.ค.) มีรายงานว่า “กรมทางหลวง” ออกมาเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว โดยทางเพจได้ระบุข้อความว่า
"กรมทางหลวงตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวและได้ดำเนินมาตรการแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยเน้นการปรับปรุงความชัดเจนของป้ายและสัญลักษณ์จราจร เพื่อให้ผู้ขับขี่แยกแยะเส้นทางได้อย่างชัดเจนระหว่างผู้ที่ต้องการใช้ M81 กับผู้ที่เดินทางไปยังจุดหมายอื่น โดยเฉพาะบริเวณจุดเชื่อมต่อสำคัญ เช่น บางใหญ่ (ถนนรัตนาธิเบศร์) พร้อมทั้งได้ติดตั้งป้ายและสัญลักษณ์บนพื้นผิวถนนที่นำทางเข้าสู่ M81 เพื่อเสริมความชัดเจน
นอกจากนี้ ยังได้ประสานงานโดยตรงกับผู้ให้บริการแอปพลิเคชันนำทางออนไลน์ เพื่อตรวจสอบและอัปเดตข้อมูลการเปิด-ปิด และข้อจำกัดในการใช้เส้นทางในช่วงทดลองวิ่งให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันที่สุด
สำหรับกรณีที่ขับรถหลงเข้าสู่ M81 ขอให้ไปออกที่ด่านนครชัยศรี เพื่อเข้าสู่ ทล.3233 แล้วกลับรถ เพื่อกลับเข้า M81 มุ่งหน้าบางใหญ่ (ใช้เวลาเดินทางจากนครชัยศรีประมาณ 15 นาที)
กรมทางหลวงขอให้ประชาชนศึกษาข้อมูลจุดเข้า-ออกที่เปิดให้บริการในช่วงทดลองใช้จากข้อมูลทางการของกรมฯ เพื่อการเดินทางที่ปลอดภัย สามารถสอบถามและแจ้งปัญหาได้ที่ สายด่วนกรมทางหลวง 1586 หรือ Motorway Call Center 1586 กด 7"