อธิบดีกรมทางหลวงคนใหม่ ชู 10 นโยบายเร่งด่วน ปักธง 4 เดือน ประมูล O&M ”บางขุนเทียน-บ้านแพ้ว, ที่พักริมทาง M 6, M8

“ปิยพงษ์”อธิบดี ทล.คนใหม่เข้ารับตำแหน่ง วางแผน 9 ด้าน ชู 10 นโยบายเร่งด่วน ยกระดับทางหลวงปลอดภัย งบปี 69 กว่า 1.31 แสนล้านเร่งเบิกจ่าย ปักธง 4 เดือน ประมูล PPP ระบบ O&M ”บางขุนเทียน-บ้านแพ้ว, ที่พักริมทาง M 6, M81 ส่วน”นครปฐม-ปากท่อ” 6.1 หมื่นล้านบาท ชงของบก่อสร้างปี 70
นายปิยพงษ์ จิวัฒนกุลไพศาล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) คนใหม่ เปิดเผยในการประชุมมอบนโยบายแก่ผู้บริหาร กรมทางหลวงส่วนกลาง และ ส่วนภูมิภาคผ่านระบบออนไลน์เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2568 ว่า ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานและบริหารงาน 9 ด้าน ได้แก่ 1. ยกระดับความปลอดภัยของงานก่อสร้างและบํารุงรักษาเพื่อฟื้นความเชื่อมั่น
ของประชาชน 2. ยกระดับการจัดการปัญหาอุบัติเหตุทางถนนและความปลอดภัยสาธารณะ 3. ยกระดับคุณภาพงานทางและการให้บริการประชาชน 4. ยกระดับการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ 5. ยกระดับการจัดการทางหลวงที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
6. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณและบริหารจัดการระบบงานในองค์กร 7. ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและยกระดับงานวิจัยพัฒนาแบบมุ่งเป้า 8. พัฒนาและบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อขับเคลื่อนองค์กรและส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพ9. ขับเคลื่อนงานประชาสัมพันธ์และการสื่อสารต่อสาธารณะในเชิงรุก
โดยมีนโยบายเร่งด่วน 10 ข้อ คือ 1.เร่งรัดการประกวดราคาและการใช้จ่ายงบประมาณปี 2569 เพื่อช่วยรัฐบาลกระตุ้นเศรษฐกิจ 2. เร่งรัดการก่อสร้างมอเตอร์เวย์ M81 M82 และ M6 และเปิดบริการตามเป้าหมายที่กําหนด เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากโครงการได้โดยเร็วที่สุด 3. ยกระดับความปลอดภัยงานก่อสร้าง วิเคราะห์-ป้องกัน-ควบคุมความเสี่ยงในงานก่อสร้างอย่างเป็นระบบ ด้วย JSA (Job Safety Analysis) พร้อมติดตามและตรวจสอบให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย เพื่อฟื้นความเชื่อมั่นของประชาชน 4. ยกระดับความปลอดภัยบนทางหลวง ใส่ใจคนทุกกลุ่ม โดยปรับปรุงทางข้ามและทางเดินบริเวณทางแยกในเขตเมืองที่เป็นมิตรกับคนเดินเท้า และจัดทําช่องทางรถจักรยานยนต์บนสะพานที่เป็นพื้นที่จุดเสี่ยง
5. ขันน็อตงานบํารุงทางและสะพานที่เป็นพื้นฐาน เพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ ไร้หลุมบ่อ เส้นชัด ป้ายไม่ถูกบังป้ายไม่ขัดแย้ง อุปกรณ์ไม่ชํารุด ไฟติด หญ้าไม่รก ดูแลสองข้างทางให้สะอาดเรียบร้อย 6. เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ําท่วมอย่างทันท่วงที บูรณาการร่วมในการอํานวยความสะดวกการจราจรและเร่งฟื้นฟูเส้นทางหลังน้ําท่วม เพื่อประชาชนมีความปลอดภัยและลดความเสียหายต่อเศรษฐกิจ
7. อัพเกรดระบบ M-Flow ให้ใช้งานง่ายขึ้น เพิ่มจํานวนผู้ใช้บริการ และเพิ่มความคล่องตัวจราจรบริเวณด่านเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง 8. เร่งรัดเปิดประมูลคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน (PPP) งานติดตั้งระบบและ O&M ของมอเตอร์เวย์ M82 และการลงทุน พัฒนา Rest Area บนมอเตอร์เวย์ M6 และ M81
9. ขับเคลื่อนโครงการมอเตอร์เวย์สายใหม่ M8 นครปฐม - ปากท่อ ทางลัดสู่ภาคใต้ ให้ได้รับอนุมัติโครงการจากคณะรัฐมนตรี เพื่อนําไปสู่การประกวดราคาและเริ่มก่อสร้างต่อไป 10. เสริมทักษะบุคลากรให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับหน้าที่ พัฒนาและปรับเกลี่ยกําลังคน เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนการ ดําเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง
นายปิยพงษ์กล่าวว่า ทล. ได้รับการจัดสรรงบประมาณปี 2569 วงเงิน 131,375.28 ล้านบาท โดยมีโครงการขนาดเล็กและงานบำรุงทาง จำนวน 4,679 สัญญา วงเงิน 66,582 ล้านบาท สำหรับงานปีเดียว ได้เริ่มกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างแล้ว และคาดว่าลงนามสัญญา ได้ภายในเดือนธันวาคม 2568 (ไตรมาส1 ปีงบประมาณ 2569) ส่วนงานก่อสร้างขนาดใหญ่ มีจำนวน 99 สัญญา มูลค่าโครงการ 71,005 ล้านบาท งบผูกพัน 3 ปี (2569-2571) จะเริ่มกระบวนการประกวดราคาตั้งแต่ พ.ย. 2568 เป็นต้นไป โดยส่วนของโครงการใหญ่ ได้รับงบประมาณปี 2569 วงเงิน 11,168 ลบ. เพื่อสนับสนุนการกระตุ้นเศรษฐกิจ
@เร่งรัดเปิดใช้มอเตอร์เวย์ 3 สายเต็มรูปแบบ ประเดิม ม.ค. 69 M 81 เริ่มเก็บค่าผ่านทาง
ส่วนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ที่ต้องเร่งรัดเปิดให้บริการ จำนวน 3 โครงการ ได้แก่ มอเตอร์เวย์M81 บางใหญ่–กาญจนบุรี ระยะทาง 96 กม. ปัจจุบัน เปิดให้บริการเฉพาะวันศุกร์-จันทร์ เฉพาะรถ 4 ล้อ จำนวน 7 ด่าน ยกเว้นด่านศีรษะทอง (เฉพาะรถ 4 ล้อ ) ในเดือนต.ค. 2568 จะขยายด่านครบ 8 ด่าน และเร่งรัดการเปิดให้บริการ เต็มรูปแบบ ภายในเดือน ม.ค. 69 คือ มีการเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง รองรับรถทุกประเภท สามารถใช้ความเร็วได้สูงสุด 120 กม./ชม. และเปิดบริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
มอเตอร์เวย์ M82 สายบางขุนเทียน-บ้านแพ้ว ระยะทาง 24.6 กม. โดยภายในเดือน ต.ค. 2568 จะเปิดให้บริการช่วงทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน-เอกชัย ระยะทางประมาณ 8.3 กม. เป็นการเชื่อมจากวงแหวนใต้ (บางพลี-สุขสวัสดิ์) เข้าสู่ M 82 ได้ทั้ง ขาออก และขาเข้า โดยขณะนี้ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) อยู่ระหว่างเร่งทำด่านที่เชื่อมระหว่าง 2 โครงการ และเร่งรัดการเปิดทดลองให้บริการ ช่วงเอกชัย–บ้านแพ้ว ระยะทาง 16 กม. หรือวิ่งได้ตลอดสาย ให้ทันเปิดให้บริการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2569
มอเตอร์เวย์ M6 สายบางปะอิน–นครราชสีมา ระยะทาง 196 กม. เร่งรัดการก่อสร้าง เพื่อขยายเส้นทางเปิดทดลองให้บริการฟรี รูปแบบทิศทางเดียว ตั้งแต่บางปะอินถึงปากช่อง ตลอดเส้นทาง เพื่อบรรเทาปัญหาจราจรในช่วงหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ 2569 ทั้งนี้เนื่องจากปัจจุบัน การก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จทั้งหมด โดยคาดว่า จะเปิดให้บริการแบบเต็มรูปแบบ ภายในปลายปี 2569 คือ มีการเก็บค่าผ่านทาง เปิดให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง รองรับรถทุกประเภท และสามารถใช้ความเร็วได้ 120 กม./ชม.
@ปักธง 4 เดือน ประมูล PPP งานระบบ O&M มอเตอร์เวย์ M82 และ ที่พักริมทาง M 6, M81
นายปิยพงษ์กล่าวว่า สำหรับโครงการใหม่ที่ต้องเร่งรัดผลักดันและเปิดประมูล ภายใน 4 เดือนของรัฐบาลนี้ ได้แก่ โครงการที่ร่วมลงทุนเอกชน (PPP) โดยเตรียมออกประกาศเชิญชวน โครงการมอเตอร์เวย์ M82 บางขุนเทียน - บ้านแพ้ว (งานติดตั้ง ระบบ O&M) และการให้เอกชนร่วมลงทุนในการพัฒนาและบริหารจัดการโครงการที่พักริมทาง (Rest Area) บนมอเตอร์เวย์ M 6 สายบางปะอิน-นครราชสีมา จำนวน 2 สัญญา และมอเตอร์เวย์ M 81 สายบางใหญ่-กาญจนบุรี จำนวน 1 สัญญาได้ ขณะนี้รอคณะกรรมการ PPP พิจารณา คาดว่าจะมีการประชุมเร็วๆนี้
สำหรับในปี 2569 คาดว่าโครงการที่จะประกวดราคา ได้แก่ M5 ส่วนต่อขยายทางยกระดับอุตราภิมุข รังสิต - บางปะอิน (ส่วนต่อขยายดอนเมืองโทลล์เวย์ ) ระยะทาง 22 กม. ครม.อนุมัติแล้วใช้รูปแบบPPP Gross Cost มีระยะเวลาสัญญาไม่เกิน 34 ปี (ก่อสร้าง 4 ปี และ ดำเนินการและบำรุงรักษา หรือ O&M 30 ปี) โดยมีวงเงินลงทุนโครงการฯ ประมาณ 31,358 ล้านบาท โดยจะมีการจัด Market Sounding รับฟังเสียงนักลงทุนในช่วงต้นเดือนพ.ย. 2568 จากนั้นจะทำ RFP ประกวดราคา
และมอเตอร์เวย์ M9 ทางยกระดับบางขุนเทียน - บางบัวทอง ระยะทาง 35.85 กม.วงเงินลงทุนโครงการ 56,035 ล้านบาท ได้รับอนุมัติจากครม.แล้ว ใช้รูปแบบ PPP- Net Cost เพื่อพัฒนาเชื่อมโยงโครงข่ายการเดินทางจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
@ชงตั้งงบปี 70 สร้าง มอเตอร์เวย์ นครปฐม-ปากท่อ
สำหรับโครงการมอเตอร์เวย์สายใหม่ลำดับแรก คือ M8 เฟส 1 ช่วงนครปฐม - ปากท่อ ระยะทาง 61 กม. วงเงิน 61,154 ล้านบาท เป็นเส้นทางที่มีความพร้อม เป็นเส้นทางลัดสู่ภาคใต้ สามารถต่อเชื่อมกับ M 81 ที่นครชัยศรี ปัจจุบันเสนอไปที่กระทรวงคมนาคม รอ ที่ประชุมบอร์ดสภาพัฒน์ เห็นชอบ จากนั้นจะเสนอคณะรัฐมนตรี ขออนุมัติ เพื่อนําไปสู่การประกวดราคาและเริ่มก่อสร้างโดยเร็ว
โดยรัฐลงทุนก่อสร้างงานโยธาเอง วงเงินประมาณ 40,000 ล้านบาท ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินประมาณ 14,000 ล้านบาท (ได้รับงบประมาณ ปี 2569 ประมาณ 2,000 ล้านบาท) ส่วนเอกชนลงทุนก่อสร้างงานระบบและบำรุงรักษา (O&M)
โดยในส่วนของค่าก่อสร้างงานโยธา 40,000 ล้านบาทนั้น ทล. จะเสนอขอรับงบประมาณ ปี 2570 ทั้งนี้ หากมีข้อจำกัดด้านงบประมาณ มีแผนสำรอง โดยจะใช้เงินกองทุนค่าธรรมเนียมผ่านทางมอเตอร์เวย์ที่ยังมีสภาพคล่อง นำมาใช้สมทบค่าก่อสร้างได้ประมาณ 10,000 ล้านบาท และขอรับงบประมาณ 30,000 ล้านบาท