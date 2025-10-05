ขับไปร้องไห้ไป! เปิด Google Map ไปเซ็นทรัลเวสต์เกต แต่โผล่อีกทีมอเตอร์เวย์ไปกาญจนบุรี

อย่าไว้ใจทาง อย่าวางใจกูเกิลแมป หนุ่มรายหนึ่งขับไปร้องไห้ไป จะไปเซ็นทรัลเวสต์เกต แต่ดันพาขึ้นไปมอเตอร์เวย์ M81 ทำเอาไปทำงานสาย 2 ชั่วโมง เหตุเพราะปิดเส้นทางออกซอยแก้วอินทร์เมื่อวันก่อน ด้านศูนย์การค้าฯ ทำภาพทำคลิปแนะลูกค้า
วันนี้ (5 ต.ค.) บนโซเชียลฯ แชร์โพสต์ของผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์ข้อความระบุว่า "สิ่งที่เลวร้ายที่สุดเกิดขึ้นแล้ว Central Westgate ต้องเลี้ยวซ้าย กูเกิลแมปบอกขวา แล้วพากูขึ้น M81 ไปกาญจน์แบบไม่มีทางลง ขับไปร้องไห้ไป"
เจ้าตัวคอมเมนต์เพิ่มเติมว่า "สรุปคือแมปมันบอกจะมีให้กลับรถ แต่ไม่มี เลยเสี่ยงลงคอนตาลไรสักอย่าง แล้วต๊อกแต๊กๆ ฝ่าฝน นัด 14.00 น.ที่เวสเกต ถึงจริงๆ 15.20 น. เครียดมาก"
เขายังกล่าวอีกว่า "เหตุผลที่ร้องไห้เพราะไปทำงานสาย 2 ชั่วโมงเลยครับ ทั้งที่เผื่อเวลาไปก่อนครึ่ง ชม. พอใกล้จะถึง Westgate อีกรอบ มีทางแยก นี่จอดเกาะกลางเลยเพราะถ้าเลี้ยวผิดอีกเสียหายแน่ เป็นคนไม่มีสัญชาตญาณการเลี้ยวที่สุด มีป้าขับรถกระบะบีบแตรถามว่าจะไปไหน นี่บอกไปเซ็นทรัลเวสต์เกตครับ นางบอกหลงใช่มั้ย มาๆ ขับตามป้ามา ร้องไห้เลย แม่งโคตรเครียด"
รายงานข่าวเพิ่มเติมระบุว่า เหตุดังกล่าวเกิดจาก บริษัท บีจีเอสอาร์ 81 จำกัด ผู้ให้บริการระบบจัดเก็บค่าผ่านทางและบำรุงรักษาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางใหญ่-กาญจนบุรี (M81) ปิดเส้นทางออกซอยแก้วอินทร์ บริเวณด่านบางใหญ่ จ.นนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 30 ก.ย.ที่ผ่านมา หลังเปิดให้ใช้งานชั่วคราว ในช่วงที่เปิดทดลองให้บริการตั้งแต่วันที่ 26 ธ.ค. 2567 เป็นต้นมา ทำให้ผู้ที่มาตาม GPS ไม่สามารถออกทางดังกล่าวได้ และ Google Maps ยังไม่มีการอัปเดตเส้นทางดังกล่าว
สำหรับผู้ที่หลงขึ้นไปบนมอเตอร์เวย์ดังกล่าว สามารถออกด่านนครชัยศรี (ทางหลวงหมายเลข 3233 ถนนนครชัยศรี-ดอนตูม) หรือด่านนครปฐมฝั่งตะวันตก (ทางหลวงหมายเลข 375 ถนนนครปฐม-ดอนตูม) แล้วกลับไปยังเส้นทางเดิม
อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ที่มาจากถนนรัตนาธิเบศร์ แยกแคราย ถ้าจะเข้าห้างเซ็นทรัลเวสต์เกต ให้ชิดซ้ายตามป้าย "ตลิ่งชัน-พระประแดง" เมื่อตรงไปก่อนถึงถนนกาญจนาภิเษก ให้สังเกตป้ายคำว่า "กลับรถ ชิดขวา" แล้วจะมีทางรูปตัว Y ที่มีตอม่อขวางอยู่ ให้เข้าช่อง "กลับรถใต้สะพาน" แล้วกลับรถเข้าไป จะเจอทางเข้าห้างเซ็นทรัลเวสต์เกตอยู่ซ้ายมือ
ขณะที่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวสต์เกต ได้จัดทำคลิปและโพสต์แนะนำเส้นทางการเดินทางไปห้างเซ็นทรัล เวสต์เกต จากถนนรัตนาธิเบศร์ เพื่อสื่อสารแก่ลูกค้าอีกทางหนึ่งด้วย