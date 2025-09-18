TEPL 2025 เดินหน้าผลักดันนักกีฬาอีสปอร์ต "สู่ลีกอาชีพ"

การีนา ประเทศไทย ร่วมกับสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย และการกีฬาแห่งประเทศไทย จัดการแข่งขันอีสปอร์ตใหม่ รายการ RoV Thailand Esports Premier League (TEPL) 2025 โดยมีเป้าหมายเพื่อปลุกปั้นและพัฒนานักกีฬากึ่งอาชีพให้ก้าวสู่ลีกมืออาชีพ
เส้นทางการแข่งขัน TEPL 2025
รายการแข่งขัน RoV Thailand Esports Premier League (TEPL) 2025 เริ่มต้นอย่างดุเดือด ตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมา โดยมีทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 8 ทีม ซึ่ง 4 ทีมแรก มาจากผู้ชนะในแต่ละภูมิภาคจากรายการ RoV Valor City 2025 (การแข่งขันระดับมือสมัครเล่น) ซึ่งจัดขึ้นในแต่ละภูมิภาคทั่วประเทศไทย ขณะที่อีก 4 ทีมมาจากการแข่งขันในรอบ Wildcard ซึ่งจะคัดเลือกเพียง 4 ทีมที่ดีที่สุดจากเหล่าทีมที่มีการขึ้นทะเบียนกับ SAT PRO CLUB ภายใต้สมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย และการกีฬาแห่งประเทศไทย
ผู้ชนะรายการ RoV Thailand Esports Premier League (TEPL) 2025 จะได้ร่วมแข่งขันในรายการ RoV Pro League 2026 ในฐานะสโมสรนักกีฬาอีสปอร์ตระดับมืออาชีพ (เงื่อนไขสิทธิ์เป็นไปตามที่ผู้จัดกำหนด) นับเป็นก้าวสำคัญของวงการ RoV Esports ที่จะพัฒนาโครงสร้างลีกอาชีพไปอีกขั้น ผ่านการพัฒนานักกีฬาระดับมือสมัครเล่นให้มีพื้นที่เติบโตสู่เส้นทางนักกีฬาระดับมืออาชีพ
งานออฟไลน์ รอบ 4 ทีมสุดท้าย
การแข่งขัน RoV Thailand Esports Premier League (TEPL) 2025 รอบ 4 ทีมสุดท้าย (Championship) ปิดฉากลงอย่างยิ่งใหญ่ ณ Westgate Hall ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวสต์เกต (Central Westgate) ระหว่างวันที่ 13 – 14 กันยายน 2568 โดยได้รับเกียรติจาก นายนันทพล ทองนิลพันธ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมพัฒนากีฬาอาชีพ การกีฬาแห่งประเทศไทย และนายสันติ โหลทอง นายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย และประธานสหพันธ์กีฬาอิเล็กทรอนิกส์แห่งเอเชีย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขัน พร้อมด้วยนางสาวภวิษย์พร เจียรประเสริฐ ผู้จัดการอาวุโส บริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด
การแข่งขันรอบออฟไลน์ทั้ง 2 วัน มีแฟนเกมร่วมเชียร์ภายในงานกว่า 3,000 คน ทำให้ TEPL 2025 กลายเป็นการแข่งขัน RoV Esports ระดับ “ก้าวสู่ลีกอาชีพ” ที่มีผู้ร่วมงานออฟไลน์มากที่สุดเป็นประวัติการณ์ นอกจากนี้ การแข่งขันยังมียอดการรับชมบนช่องทางออนไลน์รวม 2 วัน สูงกว่า 400,000 ครั้ง
ในรอบ 4 ทีมสุดท้าย ประกอบด้วย Chiang Mai Esports, Godji Check, Full Size และ To Be Number One × Emojilists โดยทัวร์นาเมนต์ครั้งนี้มีเงินรางวัลรวมสูงถึง 1,000,000 บาท พร้อมสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน RoV Pro League 2026 ทั้งฤดูกาล Summer และ Winter
Godji Check โชว์ฟอร์มเดือด เฉือนคว้าแชมป์ 4–3
ในรอบชิงชนะเลิศ Godji Check โชว์ฟอร์มดุเดือดเฉือนเอาชนะ Chiang Mai Esports ไปแบบสุดมันส์ในซีรีส์ BO7 ด้วยสกอร์ 4–3 คว้าแชมป์ TEPL 2025 รอบ Championship ไปครอง พร้อมเงินรางวัล 500,000 บาท และสิทธิ์เข้าร่วม RoV Pro League 2026 ตลอดทั้งปี
GJC larminq ขึ้นแท่นผู้เล่นยอดเยี่ยม Finals MVP
GJC larminq ตำแหน่ง Abyssal Dragon Lane จากทีม Godji Check ได้รับรางวัล Finals MVP (FMVP) พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท จากผลงานการเล่นที่โดดเด่นตลอดรอบชิง
การแข่งขันรายการ RoV Thailand Esports Premier League (TEPL) 2025 ไม่เพียงแต่เปิดเวทีให้สโมสรนักกีฬาอีสปอร์ตหน้าใหม่อย่าง Godji Check ได้แสดงศักยภาพ แต่ยังเปิดโอกาสสำคัญสู่การต่อยอดความสำเร็จบนเวทีอีสปอร์ตระดับประเทศอย่าง RoV Pro League 2026 แฟน ๆ สามารถติดตาม Godji Check บนเส้นทางของนักกีฬาอีสปอร์ตมืออาชีพได้ในการแข่งขัน RoV Pro League 2026 Summer และ RoV Pro League 2026 Winter พร้อมติดตามข่าวสารอัปเดตของ RoV ได้ที่ Garena RoV Thailand และ Garena RoV Tournament
