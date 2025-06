ลพบุรีกระหึ่ม! โรงเรียนพร้อมใจจัดกิจกรรม "Stop Drugs, Start Power" เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

วันนี้ (26 มิ.ย. นายปรัชญา เปปะตัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม พร้อมอ่านสารและนำผู้ร่วมงานกล่าวคำปฏิญาณตน ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรีนอกจากนี้ ยังได้มีการมอบเกียรติบัตรแก่สถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน "สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข" ดีเด่น ระดับรักษามาตรฐานเพชร ปีที่ 3 ได้แก่ โรงเรียนท่าดินดำ อ.ชัยบาดาล และสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ประเมินผลงานดีเด่นอีก 18 โรงเรียน รวมถึงมอบใบประกาศหมู่บ้านเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จำนวน 11 แห่ง โดยมี นายทิพเมษฐ์ สังขวรรณะ ผู้อำนวยการ สำนักงาน ปปส.ภาค 1 พร้อมด้วยคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.ลพบุรี ชมรม To Be Number One หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา คณาจารย์ และนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมอย่างคับคั่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่ทุ่มเททำงานร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ พร้อมย้ำว่าความร่วมมือของประชาชนทุกคนเป็นกำลังสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังขณะเดียวกัน ที่โรงเรียนเมืองใหม่ ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์ อ.เมือง จ.ลพบุรี ดร.พรรวดี ปามุทา ผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครูและนักเรียนกว่า 500 คน ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้น ร่วมกันถือป้ายคำขวัญและข้อความต่อต้านยาเสพติด เดินรณรงค์ไปตามท้องถนนและชุมชนรอบสถานศึกษา เพื่อปลุกจิตสำนึกให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดและร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้ สืบเนื่องจากมติการประชุมใหญ่องค์การสหประชาชาติ กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประเทศไทยได้ยืนหยัดเจตนารมณ์ร่วมกับประชาคมโลกในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2530 จนถึงปัจจุบัน โดยรัฐบาลให้ความสำคัญกับการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชน และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน เพื่อให้บรรลุตามเจตนารมณ์ของประชาคมโลกในการหยุดยั้งปัญหายาเสพติดอย่างถาวร