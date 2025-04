การีนาเผยโร้ดแมป "RoV" ปี 2025 เดินหน้ายกระดับอีสปอร์ตอีโคซิสเต็มไทย

ในปี 2025 นี้เดินทางก้าวสู่ปีที่ 9 โดยเติบโตควบคู่ไปกับวงการอีสปอร์ตไทยอย่างมั่นคง และในปีนี้ การีนาเดินหน้าสานต่อพันธกิจในการสร้างอีโคซิสเต็มที่แข็งแรง เปิดโอกาสให้นักกีฬาทุกระดับได้มีเวทีในการพัฒนาและก้าวไปสู่เวทีระดับโลกอย่างแท้จริงได้แก่ รายการจัดขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม และจัดขึ้นช่วงพฤศจิกายน โดยรวมมีเงินรางวัลรวมกว่า 32 ล้านบาทรายการจัด 2 ฤดูกาล คือ(กุมภาพันธ์ – เมษายน) และ(สิงหาคม – ตุลาคม) พร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 20 ล้านบาทรายการใหม่จะจัดขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคม – กันยายน เป็นการแข่งขันระดับกึ่งมืออาชีพที่จะแข่งขันในรูปแบบลีก โดยทีมที่ดีที่สุดจะได้เลื่อนชั้นสู่ลีกระดับมืออาชีพในฤดูกาลถัดไปรายการเปิดโอกาสให้นักกีฬาหน้าใหม่แข่งขันใน 4 หัวเมืองทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย พร้อมสิทธิ์เข้าร่วม TEPLในปี 2025 ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน สานต่อความยิ่งใหญ่ในฐานะศูนย์กลางอีสปอร์ตของภูมิภาค การแข่งขัน APL 2025 จะมีทีมเข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 16 ทีม ประกอบไปด้วยทีมสี่อันดับแรกจากลีก RoV Pro League (RPL) จากประเทศไทย, ลีก Arena of Glory (AOG) จากเวียดนาม และลีก Garena Challenger Series (GCS) จากไต้หวัน ลีกละ 4 ทีม นอกจากนี้ ยังจะมีอีก 4 ทีมที่จะได้เข้าแข่งขันผ่านระบบ WILDCARD ซึ่งเปิดโอกาสให้ทีมอันดับที่ 5 และ 6 ของทั้งสามลีก พร้อมด้วยทีมสองอันดับแรกจากลีก AOV Star League (ASL) จากอินโดนีเซีย รวมทั้งสิ้น 8 ทีม ร่วมชิงตั๋ว 4 ใบสุดท้าย เข้าแข่งขันใน Arena of Valor Premier League 2025การแข่งขันจะประเดิมด้วยรอบ WILDCARD ในเดือนพฤษภาคม 2568 เพื่อเฟ้นหาสุดยอดสี่ทีมจากกลุ่มนี้เพื่อชิงชัยในรอบ Swiss Stage ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างเดือน มิถุนายน - กรกฎาคม 2568 โดยสี่ตัวแทนจากลีก RoV Pro League (RPL) จากประเทศไทย ที่จะเข้าร่วมชิงชัยในครั้งนี้ ได้แก่ Buriram United Esports (BRU), eArena (EA), Talon Esports (TLN) และ Bacon Time (BAC)ขณะที่การแข่งขันจะจัดการแข่งขันในเดือนพฤศจิกายน 2568 โดยเงินรางวัลรายการ Arena of Valor Premier League (APL) 2025 และ Arena of Valor International Championship (AIC) 2025 รวมกันกว่า 32 ล้านบาทพร้อมกันนี้ ประเทศไทยยังได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโดยการแข่งขันในครั้งนี้ได้บรรจุเกม RoV เป็นหนึ่งในเกมที่จะชิงชัยในกีฬาประเภทอีสปอร์ต ถือเป็นโอกาสดีสำหรับทีมชาติไทยที่จะได้ป้องกันแชมป์ที่ประเทศไทย ซึ่งครั้งนี้ถือเป็นการแข่งขันครั้งที่ 4 ติดต่อกันของกีฬาอีสปอร์ตในซีเกมส์ หลังจากริเริ่มมีการแข่งขันครั้งแรกในมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 30 ณ ประเทศฟิลิปปินส์พร้อมกันนี้ การแข่งขันระดับมืออาชีพระดับประเทศอย่างยังคงเดินหน้าปะทุความมันส์อย่างต่อเนื่อง ด้วยการแข่งขันถึงสองฤดูกาล ได้แก่ RoV Pro League (RPL) 2025/Summer และ RoV Pro League (RPL) 2025/Winterการแข่งขันในฤดูกาล 2025 Summer ปิดฉากลงอย่างยิ่งใหญ่เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2568 ที่ผ่านมา ภายใต้แนวคิดด้วยชัยชนะของคว้าเงินรางวัล 6 ล้านบาท โดยในฤดูกาลที่ผ่านมา มีการขยายฮอลล์จัดการแข่งขันเพิ่มขึ้นเป็นสองฮอลล์ รองรับผู้ชมกว่า 8,000 ที่นั่ง โดยตลอดการแข่งขันทั้งสองวัน มีแฟนเกมร่วมงานถึง 74,984 คน ขณะที่ไลฟ์ถ่ายทอดสด (Live Broadcast) การแข่งขันรอบออฟไลน์ ขึ้นแท่นอันดับหนึ่ง บน YouTube Live ในหมวดเกม โดยมียอดผู้รับชมออนไลน์พร้อมกันสูงสุดถึง 242,863 คน สะท้อนให้เห็นถึงพลังของคอมมูนิตี้ RoV ที่แข็งแกร่งและเติบโตขึ้นทุกปีขณะที่การแข่งขันในฤดูกาล 2025 Winter จะจัดขึ้นระหว่างเดือนสิงหาคม - ตุลาคม 2568 โดยนับเป็นฤดูกาลที่ 16 ตั้งแต่มีการจัดการแข่งขัน แสดงให้เห็นถึงความนิยมของ RoV ที่ยังคงครองใจแฟนเกมชาวไทยมาอย่างยาวนาน โดยเงินรางวัลของการแข่งขัน RoV Pro League (RPL) ทั้งสองฤดูกาลรวมกันกว่า 20 ล้านบาทเพื่อเดินหน้ายกระดับวงการอีสปอร์ตไทยอย่างยั่งยืนและแข็งแกร่ง การีนา ประเทศไทย ร่วมกับสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย เปิดตัวรายการใหม่โดยมีเป้าหมายเพื่อปลุกปั้นและพัฒนานักกีฬากึ่งอาชีพให้ก้าวสู่ลีกมืออาชีพการแข่งขันรายการ Thailand Esports Premier League 2025 จะจัดขึ้นระหว่างเดือนสิงหาคม - กันยายน 2568 โดยจะมีทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 8 ทีม ซึ่ง 4 ทีมแรก จะมาจากผู้ชนะในแต่ละภูมิภาคจากรายการ RoV Valor City 2025 (การแข่งขันระดับมือสมัครเล่น) ซึ่งจัดขึ้นในแต่ละภูมิภาคทั่วประเทศไทย ขณะที่อีก 4 ทีมจะมาจากการแข่งขันในรอบ Wildcard ซึ่งจะคัดเลือกเพียง 4 ทีมที่ดีที่สุดจากเหล่าทีมที่มีการขึ้นทะเบียนกับ SAT PRO CLUB ภายใต้สมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย และการกีฬาแห่งประเทศไทย(เงื่อนไขสิทธิ์เป็นไปตามที่ผู้จัดกำหนด) โดยถือเป็นครั้งแรกที่จะมีสโมสรจากลีกระดับกึ่งมืออาชีพ (Semi-pro) ได้เลื่อนชั้นไปสู่การแข่งขันระดับมืออาชีพ (Pro League)การแข่งขันรายการ RoV Thailand Esports Premier League (TEPL) 2025 จึงถือเป็นก้าวสำคัญของการีนาและ RoV Esports ที่จะพัฒนาโครงสร้างลีกอาชีพไปอีกขั้น ผ่านการพัฒนานักกีฬาระดับมือสมัครเล่นให้มีพื้นที่เติบโตสู่เส้นทางนักกีฬาระดับมืออาชีพและโลดแล่นในลีกระดับประเทศและระดับนานาชาติพร้อม ๆ กับการเดินหน้าพัฒนาโครงสร้างทัวร์นาเมนต์ในระดับมืออาชีพและกึ่งมืออาชีพ การีนา ยังคงเดินหน้าในการสนับสนุนการแข่งขันในระดับมือสมัครเล่น เปิดพื้นที่ให้เยาวชนผู้มีใจรักในเกมและอีสปอร์ตได้ฉายแสงสู่เส้นทางนักกีฬาอาชีพในอนาคต ผ่านการแข่งขันรายการ RoV Valor City 2025 ซึ่งถือเป็นการแข่งขันเกม RoV ระดับมือสมัครเล่นที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และจัดการแข่งขันทั่วประเทศถึง 4 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ โดยจัดการแข่งขันระหว่างเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2568ตลอดเกือบ 9 ปีที่ผ่านมา RoV ไม่เพียงแต่ได้สร้างปรากฏการณ์ในวงการเกมของไทย และกลายเป็นเกม MOBA อันดับหนึ่งในใจคนไทยเพียงเท่านั้น แต่ยังมุ่งมั่นยกระดับวงการอีสปอร์ตไทยอย่างต่อเนื่อง จัดการแข่งขันด้วยมาตรฐานระดับสากล และครอบคลุมนักกีฬาทุกระดับ ในปี 2025 การีนายังคงเดินหน้าจัดการแข่งขันและพัฒนาเส้นทางสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพแก่นักกีฬาอีสปอร์ต พร้อมมอบประสบการณ์การรับชมที่ตื่นเต้น สนุก และเข้าถึงแฟนเกมทุกกลุ่ม เพื่อขับเคลื่อนวงการอีสปอร์ตไทยให้ก้าวไกลสู่ระดับโลก