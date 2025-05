“ชิน-ตั้ม-ต้น” ยกนิ้ว ชื่นชม คู่แชมป์ TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่น 15 ตัวแทนเด็กเก่ง เด็กดี มีสไตล์

เวทีแห่งเกียรติ ศักดิ์ศรี เวทีในฝันของไอดอลทั่วประเทศ ที่เหล่าแฟนคลับส่งกำลังใจ ลุ้นเชียร์มาตลอดซีซั่น เดินทางเข้าสู่รอบลุ้นแชมป์ จากเวทีการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 15 ประจำปี 2568 ในรอบชิงชนะเลิศ ค้นหาดาวเด่นสุดยอด!! เยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL ณ ชั้น 6 JJ HALL ศูนย์การค้า JJ MALLเวที TO BE NUMBER ONE IDOL เวทีตามล่าฝันของเด็กไทยทั่วประเทศ กิจกรรมที่สามารถครองใจเยาวชนทุกจังหวัดมาโดยตลอด จัดโดย กรมสุขภาพจิต ในฐานะเลขาโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มุ่งเน้นให้เยาวชนทั่วประเทศ “เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งพายาเสพติด” พร้อมเฟ้นหาต้นกล้าเยาวชนต้นแบบมาบ่มเพาะสานฝันสร้างแรงบันดาลใจ ส่งต่อให้กับเยาวชนทั่วประเทศให้รู้เท่าทันและห่างไกลยาเสพติดสำหรับกิจกรรมของโครงการฯ มีการคัดเลือกน้องๆเยาวชน 40 คนจากทั่วประเทศ ได้มีโอกาสเข้าเก็บตัวเพื่อฝึกฝนพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านวิชาการ , ด้านการร้องเพลง , ด้านการเต้น , ด้านการแสดง รวมถึงการพัฒนาบุคลิกภาพอย่างเหมาะสม และต้องผ่านการประกวดประชันความสามารถและพัฒนาการบนเวที กับ 4 โจทย์เพลง(ป็อบ , ลูกทุ่ง , แดนซ์ , สากล) ใน 4 สัปดาห์ ซึ่งมีครูใหญ่ใจดี “หม่อมหลวงยุพดี ศิริวรรณ” คอยดูแลสนับสนุนอย่างใกล้ชิด พร้อมกับทีมกูรูที่ได้รับการยอมรับในด้านร้อง เต้น การแสดง ฯลฯ ให้คำปรึกษาแนะนำสอนเทคนิคต่างๆ ให้น้องอย่างเข้มข้น จนเหลือน้องๆ เพียง 17 คนที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายโดยในรอบชิงชนะเลิศ เยาวชนทั้ง 17 คน ที่พร้อมจะโชว์ความสามารถ ร้อง เต้น และการแสดงออก ฉายแสงแบบเต็มร้อย!! บนเวทีให้ต่อสายตาคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ ท็อป ดารณีนุช ปสุตนาวิน, หลิว มนัสสวี กฤตตานุกูล, ชิน ชินวุฒ อินทรคูสิน, ตั้ม วราวุธ โพธิ์ยิ้ม และ ต้น ธนษิต จตุรภุช พร้อมทั้งครูผู้ฝึกสอน ร่วมชมและตัดสินความสามารถ ส่งกำลังใจให้น้องๆ บนเวที โดยมี เอก รัฐวิชญ์ พีระศราโรจน์ และ หญิง กัญญา ไรวินท์ ทำหน้าที่พิธีกรผลการตัดสินผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 15 ประจำปี 2568 ฝ่ายหญิง ได้แก่ TI 20 วิชชี่ วิชญาพร คนหาญ จาก จ.มุกดาหาร และ ผู้ชนะเลิศฝ่ายชาย ได้แก่ TI 23 ต้นน้ำ ณัฐภัทร เจริญไชย จาก จ.บึงกาฬ สองเยาวชนที่โชว์ความสามารถครบเครื่อง เก่งและดี มีสไตล์ จนชนะใจคณะกรรมการและกองเชียร์ที่ส่งเสียงกรี๊ดดังลั่น! สนั่นฮอลล์ โดยเยาวชนทั้งคู่จะทำหน้าที่เป็นต้นแบบเก่งและดี สานต่อพลังบวก ส่งต่อแรงบันดาลใจ และประสบการณ์ที่ดีให้กับน้องๆและเพื่อนๆ ที่ใฝ่ฝันอยากจะก้าวมายืนบนเวทีแห่งนี้ในปีต่อไป...