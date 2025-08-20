THX เติมพลังความสนุก!! ถ่ายทอดสดฟุตบอลพรีเมียร์ลีก “MONOMAX-MAJOR CINEPLEX PREMIER LEAGUE - LIVE IN CINEMA”

แฟนบอลได้เฮกันสนั่นโรงภาพยนตร์ เมื่อสาวๆ THX ขึ้นเวทีมอบความสนุกสุดพิเศษ ในงาน “MONOMAX-MAJOR CINEPLEX PREMIER LEAGUE - LIVE IN CINEMA” งานถ่ายทอดสดพรีเมียร์ลีกบิ๊กแมตช์ MANCHESTER UNITED พบ ARSENAL แบบจอใหญ่เต็มอิ่มในโรงหนัง ที่จัดขึ้นเพื่อเอาใจคอบอลและสายเอ็นเตอร์เทนโดยเฉพาะ ในวันอาทิตย์ที่ 17 สิงหาคม ที่ผ่านมา ณ โรงภาพยนตร์ สยามภาวลัย พารากอน ซีนีเพล็กซ์ ชั้น 6 สยามพารากอน
บรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคักและเสียงเชียร์จากแฟนบอลชาวไทย ที่มารวมพลังกันเชียร์ทีมรัก พร้อมรับความบันเทิงจากโชว์สนุกๆ ของ THX ที่ทั้งร้อง ทั้งเต้น เติมสีสันให้ค่ำคืนนี้สดใสและเต็มไปด้วยรอยยิ้ม
THX เผยความรู้สึกว่า “ตื่นเต้นและดีใจมากที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของงานนี้ บรรยากาศแฟนบอลคือสุดยอดจริงๆ ทุกคนส่งพลังบวกให้กันและกันจนเราอินไปด้วยเลยค่ะ ภายในงานมีเซอร์ไพรส์สุดพิเศษจาก MONOMAX กับแพ็กเกจ Standard ผู้โชคดีที่เข้าร่วมงานลุ้นตั๋วเครื่องบินฟรี ไปชมการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกที่ประเทศอังกฤษ 2 ที่นั่ง พวกเราขอแสดงความยินดีที่จะได้ไปเก็บโมเมนต์สุดประทับใจแบบติดขอบสนามด้วยนะคะ”
สำหรับใครที่ไม่อยากพลาดกิจกรรมดีๆ แบบนี้ สามารถติดตามได้ที่ Official MONOMAX ทุกแพลตฟอร์ม รับรองว่าในอนาคตยังมีกิจกรรมสุดพิเศษมาให้แฟนๆ ได้ร่วมสนุกอีกเพียบ