"อนุทิน" มอบหมายรัฐมนตรีเร่งช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม สั่งรายงานให้ทราบทุกสัปดาห์

โฆษกรัฐบาล เผยข้อสั่งการนายกฯ มอบหมายรัฐมนตรี เร่งแก้ไขให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยในพื้นที่ พร้อมให้รายงานให้ทราบทุกสัปดาห์
วันนี้ (7 ตุลาคม 2568) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยมีข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ดังนี้
เนื่องในโอกาสวันนวมินทรมหาราช ซึ่งนอกจะมีพระราชพิธีที่ต้องเข้าร่วมแล้ว นายกรัฐมนตรีกล่าวฝากให้ทุกกระทรวงจัดกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ที่ทรงงานหนักเพื่อประชาชน ตลอดเวลา 70 ปี แห่งการครองราชย์
นอกจากนี้ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้เคยมอบหมายให้รัฐมนตรีลงพื้นที่ และตรวจติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ เพื่อให้ความช่วยเหลือเยียวยาแก่ประชาชนที่ประสบภัยในพื้นที่ต่าง ๆ โดยให้รัฐมนตรี รายงานผลการดำเนินการดังกล่าวให้ทราบทุกวัน หรืออาจรายงานให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ทราบทุกสัปดาห์
โดยการบริหารจัดการน้ำ ขอให้ รัฐมนตรีทุกคนสั่งการดำเนินการอย่างเป็นบูรณาการ
ส่วนของการตอบกระทู้ในสภา กรณีที่มีกระทู้ถามในสภา ขอให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น ๆ ให้ความร่วมมือและเข้าร่วมตอบกระทู้ด้วย
นายกรัฐมนตรียังกล่าวว่า วันนี้ ครม. มีเรื่องสำคัญ คือ โครงการคนละครึ่ง พลัส ซึ่งเป็น 1 ในนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ที่จะช่วยสร้างรายได้และลดรายจ่ายให้แก่พี่น้องประชาชน ซึ่งกระทรวงการคลังจะได้นำเสนอรายละเอียดและหารือกันในวาระพิจารณา