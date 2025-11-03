รีบจ่ายก็โดน! ผู้ใช้ M-Flow เผยอุทาหรณ์ จ่ายเร็วเกินไป ระบบดีเลย์โดนค่าปรับ 10 เท่า

ผู้ใช้รถแชร์ประสบการณ์ หลังถูกปรับเงินค่าผ่านทาง M-Flow 10 เท่า เนื่องจากรีบชำระเงินทันทีที่ผ่านด่านสุดท้าย ทำให้ระบบยังไม่ประมวลผลยอดด่านสุดท้ายที่ค้างชำระเพียง 30 บาท ชี้เป็นความผิดของคนรีบจ่าย หรือระบบที่ล่าช้ากันแน่ เจ้าหน้าที่แนะนำ "ให้รอข้ามวัน" ก่อนชำระ เพื่อป้องกันปัญหาซ้ำรอย
วันนี้ (3 พ.ย.) ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้โพสต์อุทาหรณ์การใช้ M-Flow เพื่อเตือนผู้ใช้รถใช้ถนน โดยโพสต์ลงในกลุ่ม “พวกเราคือผู้บริโภค” ได้ระบุข้อความว่า “โดนค่าปรับ M-Flow เพราะจ่ายเงินเร็วเกินไป เรื่องมีอยู่ว่า เมื่อวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2568 ผมได้เดินทางไปอยุธยา เข้าด่าน M-Flow ไป 4 ด่าน (ไป 2 กลับ 2)
พอผ่านด่านสุดท้ายตอนขากลับ(ด่านที่ 4) ประมาณ 5 นาที ก็ทำการกดเข้าไปชำระเงินเพราะกลัวจะลืม (ปีนึงเข้าด่านนี้นับครั้งได้ เลยไม่อยากค้างนานๆ) ยอดที่ขึ้นคือ 90 บาท ก็เซฟ QR แล้วสแกนจ่ายไป
จนมาถึงวันนี้ ไปเจอ Threads โพสต์นึงว่าโดนค่าปรับ M-Flow หลายพัน เลยลองกดไปเช็คยอดเล่นๆว่ามีบ้างมั้ย สรุป อ้าว มีจริงด้วย ก็กดจ่ายเงินพร้อมค่าปรับไป (รีบอีกแล้ว)
จ่ายเงินเสร็จมานั่งนึกดู ก็จำได้ว่าตอนนั้นจ่ายแล้วนี่นา แต่ยังไม่แน่ใจเลยนั่งหาสลิปจนเจอว่าจ่ายไปแล้ว เลยสงสัยว่ายอดค้างชำระมาจากไหน เลยโทรหา CC ของกรมทางหลวง คุยกับเจ้าหน้าที่ให้เช็ครายการให้ สรุปเป็นยอดวันที่ 13 กรกฎาคม 2568 ก็เลยแจ้งว่าเราจ่ายไปแล้วนี่นา(สลิปก็ยังอยู่)
แต่เจ้าหน้าที่แจ้งว่ายอดที่เราจ่ายคือยอดของ 3 ด่าน (ก็ตอนนั้นในระบบขึ้นให้จ่ายแค่นี้ แถมเราไม่รู้ด้วยว่าแต่ละด่านกี่บาท หน้าเว็บไม่ขึ้นด้วยว่ายอดของกี่ด่าน ด่านไหนเท่าไหร่ มีแค่ยอดเงินแจ้งมา) ยอดของด่านสุดท้ายไม่เข้าเพราะระบบยังไม่แสดงยอดให้เราเห็น
แล้วพอเราคิดว่าจ่ายเงินครบ แล้วไม่ได้เข้าไปตรวจสอบ ทำให้มียอดค้างชำระ 30 บาท (ของด่านที่4) ผ่านมาจนถึงวันนี้เลยโดนค่าปรับอีก 10 เท่า รวมเป็น 330 บาท
ผมเลยถามเจ้าหน้าที่ว่าอันนี้เป็นความผิดผมใช่ไหมครับที่รีบจ่ายเงิน(ปกติซื้อของถ้ายังไม่ยื่นเงินให้เราก็ไม่กล้ารับของก่อนนี่นา ไม่ชอบติดค้างใครด้วย)
เจ้าหน้าที่แจ้งว่า ปกติต้องรอระบบทำรายการประมาณครึ่งชั่วโมง(อันนี้ใครจะรู้ว่าระบบมันดีเลย์ขนาดนี้ ปกติใช้ Easy pass ก็ตัดเงิน+แจ้งยอดทันทีที่ด่านเลย)
เจ้าหน้าที่แนะนำให้ทีหลังเรารอข้ามวันก่อนค่อยกดชำระหรือข้ามวันแล้วให้เข้าไปเช็คอีกครั้งว่ามียอดค้างชำระไหม
เราพยายามจะโต้แย้งแต่ก็รู้ว่าคนที่รับสายไม่ได้เป็นคนผิดอะไร เป็นเพราะเรารีบเอง สรุปเลยบอกไป โอเคครับ (แบบไม่โอเคเท่าไหร่) แล้วก็วางสาย สรุปเราจ่ายเงินค่าปรับให้กรมทางหลวงเพราะระบบดีเลย์ ปีๆนึงกรมทางหลวงน่าจะได้ค่าปรับจากตรงนี้เยอะ จ่ายเร็วเกินก็ได้ปรับ จ่ายช้าเกินก็ได้ปรับอีก
ปล.โพสต์นี้แค่ต้องการเตือนผู้ใช้งานให้ระมัดระวังว่าอย่าพลาดแบบผม ไม่ได้ติดใจเรื่องค่าปรับหรือจำนวนเงิน แต่ติดใจที่ว่า อันนี้เป็นความผิดของเราจริงๆใช่มั้ย