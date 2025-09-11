xs
xsm
sm
md
lg

เกิดเหตุถุงขนาดใหญ่ตกบน ถ.พระราม 2 ขาเข้า เตือนผู้ใช้รถระมัดระวัง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

JS100Radio รายงานว่า เวลา 14.41 น. มีถุงขนาดใหญ่ตกหล่นบนถนนพระราม 2 ขาเข้าในช่องทางขวาของทางหลัก จากสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน ถึงมหาชัยเมืองเก่า (ตัดถ.เศรษฐกิจ) ช่วงตลาดมหาชัยไนท์ต้นสน เตือนผู้ใช้รถใช้ถนนระมัดระวัง