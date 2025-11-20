'คาร์ฟอร์แคช'เสริมสภาพคล่องผู้ใช้รถบิ๊ก ไบค์-มอเตอร์ไซค์-เสนอดอกเบี้ยเริ่มต้น0.42% ต่อเดือน

'คาร์ฟอร์แคช'ผู้ให้บริการสินเชื่อเพื่อคนมีรถ เดินหน้าเสริมสภาพคล่องให้กับคนไทยท่ามกลางภาวะค่าครองชีพสูงและสภาพเศรษฐกิจชะลอตัว ผ่านแคมเปญ “มีมอไซค์ = มีเงิน ไปต่อได้ ด้วย คาร์ฟอร์แคช” มอบข้อเสนอพิเศษให้เจ้าของบิ๊ก ไบค์และมอเตอร์ไซค์ ใช้รถสร้างเงินก้อนด้วยอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง 0.42% ต่อเดือนระยะเวลาผ่อนสูงสุด 36 เดือน สำหรับมอเตอร์ไซค์ และ 48 เดือน สำหรับบิ๊ก ไบค์ สมัครง่าย อนุมัติไว เปิดรับทุกอาชีพ พร้อมรับรถมอเตอร์ไซค์ได้หลากหลายรุ่น บริการเดลิเวอรีทำสัญญาถึงที่ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย เลือกได้ทั้งสินเชื่อแบบโอนเล่มทะเบียน และแบบไม่ต้องโอนเล่มทะเบียน
ทั้งนี้ จากข้อมูลของศูนย์วิจัยกรุงศรีได้สะท้อนให้เห็นถึงสภาพความเปราะบางทางการเงินของครัวเรือนไทยในปัจจุบัน โดยระบุว่า กลุ่มคนส่วนใหญ่กว่า 49% หรือเกือบครึ่งหนึ่งของประเทศ ซึ่งมีรายได้ต่อเดือนอยู่ในช่วง 10,000–20,000 บาท กำลังเผชิญกับภาวะรายได้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายและมีภาระหนี้สินสูง ท่ามกลางเศรษฐกิจที่ยังคงชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง สถานการณ์ดังกล่าวชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นในการหาเงินจากแหล่งต่าง ๆ รวมถึงการเปลี่ยนทรัพย์สินที่มีอยู่ให้เป็นเงิน เพื่อนำมาหมุนเวียน เสริมสภาพคล่องในชีวิตประจำวัน และจัดการลดภาระหนี้เดิมที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเป็นที่มาของแคมเปญฯเพื่อตอบโจทย์ความต้องการดังกล่าว คาร์ฟอร์แคช โดยที่ยังมีรถไว้ใช้งานเหมือนเดิม