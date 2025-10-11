“รมว.พลังงาน” บุกแนวชายแดนศรีสะเกษ หลังเหตุระเบิดข้ามแดน สั่ง กฟผ.ติดโซลาร์ช่วยทหาร–เร่งเยียวยาปั๊มน้ำมันถูกลูกหลง 10 ล้าน

วันนี้(11ต.ค.) นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เดินทางไปพื้นที่ชายแดน จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อให้กำลังใจทหารในฐานปฏิบัติการพลาญบั้งไฟ พร้อมตรวจสอบความต้องการใช้พลังงานในพื้นที่ พร้อมทั้งสั่งการให้สนับสนุนให้มีการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์จำนวน 100 จุด เพื่อใช้เป็นพลังงานไฟฟ้าในการปฏิบัติภารกิจ ซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) รับดำเนินการเพื่อติดตั้งโดยเร่งด่วน โดยตนจะนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาต่อไป
จากนั้นได้เดินทางตรวจเยี่ยมสถานีบริการน้ำมันปตท.บ้านผือ อ.กันทรลักษ์ ที่ได้รับความเสียหายจากระเบิดจากกัมพูชาเมื่อวันที่24ก.ค.68 และได้รับฟังปัญหา ความเดือดร้อนของผู้ประกอบการการน้ำมัน ซึ่งทางเจ้าของปั๊มน้ำมัน ได้เริ่มกลับมาเปิดบริการ5ก.ย.ที่ผ่านมา และ เรียกร้องให้รัฐบาลเร่งเยียวยาจากผลกระทบ ที่ได้รับ 10 ล้านบาท ซึ่งเรื่องนี้ตนจะนำไปหารือเรื่องเข้าสู่การพิจารณาเพื่อเร่งช่วยเหลือต่อไป
นางกมลรัตน์ พลเศรษฐเลิศ เจ้าของปั๊มปตท.บ้านผือกล่าวว่าที่ผ่านมาได้รับความช่วยเหลือจากภาคเอกชนเช่น.บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จํากัด (มหาชน) ในการซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง แต่ขณะนี้ยังมีภาระสินเชื่อOD สินเชื่อเงินเบิกเกินบัญชี ที่มีอัตราดอกเบี้ยสูง จึงต้องการเงินเยียวยาจากรัฐบาลมาลดภาระด่วน และที่สำคัญขอให้รัฐบาลสร้างความชัดเจนเรื่องชายแดนโดยไม่ได้เรียกร้องให้เปิดด่าน แต่ขณะนี้ชาวบ้านไม่กล้าทำกิน ไม่กล้ากรีดยาง ไม่กล้าทำสวน เพราะกลัวการประทะ และจะเกิดสงครามอีก ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อเศรษฐกิจต่อสังคม โดยชณะนี้การค้าขายของพื้นที่ชายแดนถดถอยยอดขายน้ำมันลดลงถึง20%