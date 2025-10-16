"รีหนี้" รวมหนี้บัตรเครดิตเป็นก้อนเดียว จ่ายดอกเบี้ยน้อยลง กับสินเชื่อ "Re-Card" จากออมสิน

ออมสินให้รวมหนี้บัตรเครดิตเป็นยอดเดียว จ่ายดอกเบี้ยน้อยลง กับสินเชื่อออมสิน Re-Card รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก > https://to.gsb.or.th/NLTdeB
- เพื่อชำระหนี้และรวมหนี้สินเชื่อบัตรเครดิต
- อัตราดอกเบี้ย: รายได้ประจำ อัตราดอกเบี้ย 8.990% ต่อปี ระยะเวลากู้สูงสุดไม่เกิน 7 ปี; ประกอบอาชีพอิสระหรือเจ้าของกิจการ อัตราดอกเบี้ย 11.990% ต่อปี ระยะเวลากู้สูงสุดไม่เกิน 5 ปี
- วงเงินกู้สูงสุด 5 เท่าของรายได้รวม ไม่เกิน 500,000 บาท
- เป็นสินเชื่อประเภทไม่มีหลักประกัน (Clean Loan) อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR) อยู่ระหว่าง 8.990% - 11.990% คำนวณจากวงเงินกู้ 500,000 บาท ระยะเวลา 5 ปี
- อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดชำระหนี้ เท่ากับ อัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามสัญญาบวกร้อยละ 3 ต่อปี
สมัครได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 9 ก.ย.68 - 30 ธ.ค.68 หรือจนกว่าวงเงินโครงการจะหมด
อนุมัติและจัดทำสัญญาภายในวันที่ 31 มกราคม 2569
รู้ก่อนกู้…กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว
เงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด