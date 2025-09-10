ธอส. ฉลอง 72 ปีเปิดเงินฝากออมทรัพย์ดอกเบี้ยคงที่/ขั้นบันไดสูงสุด2.72%

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) จัดแคมเปญฉลองครบ 6 รอบ 72 ปี เปิดตัวเงินฝากออมทรัพย์ และสลากออมทรัพย์ ธอส. ที่ให้ผลตอบแทนคุ้มค่า นำโดยเงินฝากออมทรัพย์ครบรอบ 72 ปี ธอส. ฝากเงินขั้นต่ำ 10,000 บาท เปิดบัญชีและรับฝากเพิ่มได้ตั้งแต่วันที่ 15 – 25 กันยายน 2568 เลือกรับดอกเบี้ยเงินฝาก 2 แบบ แบบคงที่หรือแบบขั้นบันได อัตราดอกเบี้ยสูงสุด 2.72% ต่อปี
สำหรับผู้ที่เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์แบบใดแบบหนึ่งตั้งแต่วันที่ 15 – 25 กันยายน 2568 จำนวน 1,000 รายแรก ฝากตั้งแต่ 720,000 บาท แต่ไม่ถึง 3 ล้านบาทต่อรายการ จะได้รับ Gift Voucher จาก Black Canyon มูลค่า 250 บาท 1 ใบ และลูกค้า 500 รายแรกที่เปิดบัญชีเงินฝากตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไปต่อรายการ
จะได้รับหมอน TORRY มูลค่า 890 บาท 1 ใบ หรือจนกว่าของจะหมด และ (2) สลากออมทรัพย์ ธอส. สำหรับลูกค้าที่ซื้อสลากออมทรัพย์ ธอส. ชุดนาคราช 2 หรือ สลากออมทรัพย์ ธอส. ชุดพิมานมาศ ปี 2568 ตั้งแต่วันที่ 15 – 25 กันยายน 2568 วงเงินตั้งแต่ 720,000 บาท แต่ไม่ถึง 3 ล้านบาทต่อรายการ 300 รายแรก จะได้รับ Gift Card จาก Tops มูลค่า 300 บาท 1 ใบ
และลูกค้าที่ซื้อสลากออมทรัพย์ ธอส.ตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไปต่อรายการ 300 รายแรก จะได้รับ Gift Card จาก Tops มูลค่า 500 บาท 1 ใบ พิเศษ! ลูกค้า 720 รายแรกที่เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 72 ปี ธอส. หรือมียอดซื้อสลากออมทรัพย์ ธอส. ตั้งแต่ 72,000 บาทขึ้นไป มีสิทธิ์รับเพิ่ม E – Voucher จาก Black Canyon มูลค่า 50 บาท (ท่านละ 1 สิทธิ์) โดยกดรับสิทธิ์บน LINE OA : GHB Buddy ผ่าน Menu GHB Reward & Privilege ในวันที่ 27 กันยายน 2568 นอกจากนี้ยังจะได้รับคะแนนสะสม 100 พอยท์ 1 ราย ต่อ 1 สิทธิ์ เพื่อแลกรับสิทธิ์จากร้านค้าที่ร่วมรายการ ซึ่งจะได้รับพอยท์ภายในวันที่
30 กันยายน 2568