"ก๊วนสุชาติ 18 สส.รทสช." พบ "อนุทิน" สะพัดจ่อตั้งรบ. “เมียสันติ“ ออกตัวหนุน “เสี่ยหนู” นั่งนายกฯ

”สุชาติ” ขน “สส.กลุ่ม 18 รทสช.” พบ “อนุทิน” สะพัดจ่อตั้งรัฐบาล อุบคุยเลขาฯก่อน ด้าน “เมียสันติ“ พปชร. พร้อมหนุน “เสี่ยหนู” นั่งนายกฯ
วันนี้ (29ส.ค.) เวลา 16.18 น. นายสุชาติ ชมกลิ่นอดีต รมช.พาณิชย์ และสส. บัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติเดินทางมาพร้อมกับ นายธนกร วังบุญคงชนะ สส.บัญชีรายชื่อ นายศาสตรา ศรีปาน สส.สงขลา นายวัชระ ยาวอหะซัน สส.นราธิวาส นายชัยวัฒน์ เป้าเปี่ยมทรัพย์ สส.บัญชีรายชื่อ นายปรเมษฐ์ จินา สส.สุราษฎร์ธานี นางธิวัลรัตน์ อังกินันท์ สส.เพชรบุรี นายถนอมพงษ์ หลีกภัย สส.ตรัง นายจิรวุฒิ สิงห์โตทอง สส.ชลบุรี เป็นต้น ซึ่งอยู่ในกลุ่ม 18 สส.รวมไทยสร้างชาติ และเคยถ่ายรูปร่วมกับนายสารัชถ์ รัตนาวะดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (GULF) เดินทางมาถึงพรรคภูมิใจไทย โดยมีนายไชยชนก ชิดชอบ เลขาธิการพรรค และสส. พรรคภูมิใจไทย ให้การต้อนรับ
ผู้สื่อข่าวสอบถามนายสุชาติ ว่าเดินทางมาพรรคภูมิใจไทยครั้งนี้เพื่อจัดตั้งรัฐบาลใหม่หรือไม่ นายสุชาติ ตอบว่า ”มากินกาแฟ“
เมื่อถามต่อว่า จะสนับสนุนนายอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีเลยหรือไม่ นายสุชาติ ตอบว่า “ขอคุยกับท่านเลขาฯก่อน“
ต่อมา นางวันเพ็ญ พร้อมพัฒน์ สส.เพชรบูรณ์ พรรคพลังประชารัฐ เดินทางกลับออกจากพรรคเพียงคนเดียว ภายหลังร่วมรับฟังคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญกับแกนนำพรรคภูมิใจไทย โดยผู้สื่อข่าวถามว่า พร้อมโหวตให้นายอนุทินเป็นนายกฯหรือไม่ ซึ่งเมื่อนางวันเพ็ญ ฟังคำถามได้พยักหน้ารับ ส่วนสส.เพชรบูรณ์จะโหวตให้ทั้งหมดหรือไม่ หรือได้พูดคุยกับพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐหรือยัง นางวันเพ็ญปฏิเสธตอบคำถาม