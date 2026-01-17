รฟม.-ขสมก.งดใช้พื้นที่จอดรถเมล์สาย 137 ที่ MRT สถานีศูนย์วัฒนธรรมฯชั่วคราว เร่งทบทวนมาตรการความปลอดภัย

รฟม. – ขสมก. ร่วมยกระดับมาตรการความปลอดภัย ประกาศงดให้บริการพื้นที่จอดรถประจำทางสาย 137 จุดอาคารจอดรถ MRT สถานีศูนย์วัฒนธรรม ชั่วคราว ช่วง 17-18 ม.ค. เร่งทบทวนมาตรการความปลอดภัยและความสะดวกของผู้โดยสารร่วมกัน หลังเกิดเหตุ รถเมล์สาย 137 พุ่งชนรถดับเพลิงกู้ภัย
จากเหตุการณ์ รถโดยสารปรับอากาศ สาย 137(3-48) (วนซ้าย : รัชดาภิเษก - รามคำแหง) หมายเลข 8-67026 ประสบอุบัติเหตุอันเนื่องมาจากเครื่องยนต์ขัดข้อง ส่งผลให้ไม่สามารถควบคุมรถได้และพุ่งชนรถดับเพลิงกู้ภัย บริเวณอาคารจอดแล้วจร สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2569 เวลา 19.20 น. เป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน 11 รายนั้น
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เขตเดินรถที่ 8 ได้ประชุมหารือร่วมกันเพื่อยกระดับความปลอดภัยในพื้นที่ดังกล่าว จึงมีความจำเป็นต้องปิดการให้บริการในพื้นที่ระหว่างวันที่ 17 – 18 มกราคม 2569 โดยในช่วงเวลาที่ปิดให้บริการ รฟม. และ ขสมก. จะพิจารณาทบทวนมาตรการความปลอดภัยและความสะดวกของผู้โดยสารร่วมกัน เช่น การจำกัดความเร็ว ความพร้อมของพนักงานขับรถ ความระมัดระวังการสัญจรของผู้โดยสาร ป้ายสัญญาณจราจร ความสะอาดของพื้นที่ (Big Cleaning) เป็นต้น