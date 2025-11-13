จอดรถฟรี!MRT 4 สาย’’หยุดเสาร์ - อาทิตย์ - นักขัตฤกษ์’อำนวยความสะดวกเดินทางถวายบังคมพระบรมศพ "พระพันปีหลวง"

รฟม. ให้จอดรถฟรี ในวันเสาร์ - อาทิตย์ - วันหยุดนักขัตฤกษ์ - วันที่คณะรัฐมนตรีมีประกาศให้เป็นวันหยุดราชการ อำนวยความสะดวกประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
กระทรวงคมนาคม โดย การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้จัดเตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางไปร่วมถวายสักการะพระบรมศพงานพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ และพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
โดยเปิดให้บริการที่จอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในเส้นทางรถไฟฟ้ามหานคร 4 สาย ฟรี ในวันเสาร์ - อาทิตย์ - วันหยุดนักขัตฤกษ์ - วันที่คณะรัฐมนตรีมีประกาศให้เป็นวันหยุดราชการ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2568 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดอาคารจอดรถให้บริการ ดังนี้
1. รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (MRT สายสีน้ำเงิน) อาคารจอดรถ 3 แห่ง ที่สถานีลาดพร้าว สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย และสถานีหลักสอง (2 อาคาร)
2. รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (MRT สายสีม่วง) อาคารจอดรถ 4 แห่ง ได้แก่ ที่สถานีคลองบางไผ่ สถานีสามแยกบางใหญ่ สถานีบางรักน้อยท่าอิฐ และสถานีแยกนนทบุรี 1
3. รถไฟฟ้ามหานคร สายนัคราพิพัฒน์ (MRT สายสีเหลือง) อาคารจอดแล้วจร จำนวน 1 แห่ง ที่สถานีศรีเอี่ยม
4. รถไฟฟ้ามหานคร สายสีชมพู (MRT สายสีชมพู) อาคารจอดแล้วจร จำนวน 1 แห่ง ที่สถานีมีนบุรี
ทั้งนี้ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ได้จัดรถบริการรับ - ส่ง ฟรี ระหว่างสถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน ไปยังสนามหลวง ตั้งแต่เวลา 07.00 - 19.00 น. ดังนี้
1. สถานีรถไฟฟ้าสนามไชย (ทางออกที่ 1) - สนามหลวง ระยะทาง 2 กม. จำนวน 3 คัน
2. สถานีรถไฟฟ้าสามยอด (ทางออกที่ 2,3) - สนามหลวง ระยะทาง 3 กม. จำนวน 3 คัน
3. สถานีรถไฟฟ้าหัวลำโพง (ทางออกที่ 2) - สนามหลวง ระยะทาง 5 กม. จำนวน 10 คัน
4. สถานีรถไฟฟ้าท่าพระ (ทางออกที่ 1) - สนามหลวง ระยะทาง 7 กม. จำนวน 5 คัน
นอกจากนี้ รฟม. ได้เน้นย้ำให้ผู้รับสัปทานรถไฟฟ้าทุกสาย ดูแลอำนวยความสะดวกและปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชน โดยจัดเตรียมมาตรการต่างๆ ในระบบรถไฟฟ้า เช่น จัดเตรียมขบวนรถเสริม/เพิ่มความถี่การเดินรถให้เพียงพอต่อการให้บริการและไม่ให้มีผู้โดยสารตกค้าง จัดเตรียมช่องทางพิเศษสําหรับจําหน่ายเหรียญโดยสาร/บัตรโดยสาร ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์แนะนำข้อมูลการเดินทาง พร้อมทั้งจัดเตรียมเจ้าหน้าที่คอยแนะนำและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ใช้บริการ