รัฐบาลประชุมศูนย์ประสานงานการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระพันปีหลวง

รมต.สำนักนายกฯ ประชุมศูนย์ประสานงานการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ครั้งที่ 1/2568
วันที่ (29 ตุลาคม 2568) เวลา 13.30 น. นายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมศูนย์ประสานงานการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ครั้งที่ 1/2568 ณ ห้องประชุม 109 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในโอกาสนี้ นางยุพา ทวีวัฒนะกิจ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมด้วย
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ตามที่สำนักพระราชวังได้ออกประกาศ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จสวรรคต เมื่อวันศุกร์ที่ 24 ตุลาคม พุทธศักราช 2568 ซึ่งคณะรัฐมนตรีในคราวประชุม เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2568 ได้มีมติมอบหมายให้หน่วยงานต่าง ๆ ดำเนินการ เพื่อให้การดำเนินการจัดพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เป็นไปอย่างสมพระเกียรติตามโบราณ ขัตติยราชประเพณี
โดยมอบหมายให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รับไปดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานพระราชพิธีพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง รวมทั้งให้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ รวม 9 คณะ ซึ่งหนึ่งในคณะกรรมการดังกล่าว คือ ศูนย์ประสานงานการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (ศปพ.) โดยมีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายภราดร ปริศนานันทกุล) เป็นประธานกรรมการ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นรองประธานกรรมการ และมีรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยทำหน้าที่
- เป็นศูนย์ประสานงานการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
- อำนวยการและประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานดังกล่าวให้เป็นไปอย่างบูรณาการและเป็นเอกภาพ ตลอดจนประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและข้อเท็จจริงให้ประชาชนได้รับทราบ
- รายงานสถานการณ์ สภาพปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการด้านต่าง ๆ ให้คณะรัฐมนตรีรับทราบ และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อนายกรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาดำเนินการ
- ประสานงานร่วมกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอรับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่และวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของศูนย์ประสานงานการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
- ปฏิบัติงานอื่นตามที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวต่อไปว่า การประชุมในวันนี้ได้หารือการเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ ได้แก่
- ด้านสถานที่บริเวณสนามหลวง เพื่อรองรับประชาชนที่จะเข้ากราบพระบรมศพ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท โดยกรุงเทพมหานคร
- ด้านการอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชน โดยกระทรวงคมนาคม
- ด้านการจราจรและสถานที่จอดรถยนต์ โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
- ด้านการให้บริการดูแลอาหารเครื่องดื่มและการบริจาคสิ่งของสำหรับประชาชน โดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
- ด้านการจัดจิตอาสาดูแลประชาชน โดยสำนักงานจิตอาสาภาครัฐ สำนักนายกรัฐมนตรี
- ด้านการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน โดยกรมประชาสัมพันธ์
- ด้านการแพทย์และการพยาบาลเพื่อดูแลประชาชน โดยกระทรวงสาธารณสุขและกรุงเทพมหานคร
- ด้านการติดตามสถานการณ์และการข่าว โดยสำนักข่าวกรองแห่งชาติ
ศูนย์ประสานงานการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (ศปพ.) ซึ่งถือเป็นศูนย์ประสานงานกลางของรัฐบาล เพื่ออำนวยความสะดวกและประสานงานกับทุกภาคส่วน
โดยศูนย์ดังกล่าวตั้งอยู่ที่เรือนพอเพียง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ติดต่อได้ที่โทรศัพท์ 06 2201 7232 และ 1111 สายด่วนศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ของรัฐบาล รวมทั้งกล่องข้อความเฟซบุ๊ก
“สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี” facebook.com/OPM.Society