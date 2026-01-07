“คมนาคม”ถก ขสมก. เร่งประสานหาพื้นที่จอดรถเมล์ EV 1,520 คันให้ทันเม.ย. 69

“คมนาคม”ถก ขสมก. เร่งประสานหน่วยงานฯ จัดหาพื้นที่เป็นอู่จอดรถเมล์ EV 1,520 คันให้แล้วเสร็จภายในเม.ย. 2569 เผย อู่ขสมก. 5 แห่ง รับได้เพียง 574 คัน
เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2568 นายปัญญา ชูพานิช รองปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุมพิจารณาแนวทางการจัดหาพื้นที่เพื่อใช้เป็นอู่จอดรถโดยสารขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เพื่อรองรับรถโดยสารพลังงานไฟฟ้า (EV) ที่ ขสมก. เช่าดำเนินการ จำนวน 1,520 คัน โดยได้เตรียมความพร้อมในส่วนของอู่ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ ขสมก. แล้ว 5 อู่ สามารถรองรับรถโดยสาร EV ได้ 574 คัน
โดยมีส่วนที่จะขอใช้พื้นที่หน่วยงานของรัฐ ประกอบด้วย สถานีเคหะ สถานีคลองบางไผ่ (การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย) ปู่เจ้าสมิงพราย (กรมทางหลวงชนบท) คลองเตย (การท่าเรือแห่งประเทศไทย) สถานีขนส่งสายใต้ปิ่นเกล้า (บริษัท ขนส่ง จำกัด) ไทรน้อย (เอกชน) และเชียงราก (การทางพิเศษแห่งประเทศไทย) ที่ประชุมได้มอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการเพื่อให้สามารถรองรับรถโดยสาร EV ที่อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้างได้โดยเร็ว
ทั้งนี้ ได้มอบให้ ขสมก. เร่งจัดทำข้อมูลและเสนอเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายในวันที่ 9 มกราคม 2569 เพื่อให้การจัดหาพื้นที่เป็นอู่จอดรถโดยสารของ ขสมก. แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2569 และสอดคล้องกับแผนการจัดหารถโดยสาร EV ในอนาคต และให้ ขสมก. จัดหาพื้นที่อู่ให้ได้ข้อสรุปก่อนดำเนินโครงการด้วย