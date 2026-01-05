บขส.เปิดสถิติเดินทางปีใหม่ 10 วัน กว่า 1.2 ล้านคน ใช้รถ 7.3 หมื่นเที่ยว อุบัติเหตุเป็นศูนย์

“บขส.” สรุปยอดเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 รวม 10 วัน ผู้โดยสารใช้บริการกว่า 1.2 ล้านคน ใช้รถโดยสาร 7.3 หมื่นเที่ยว บริหารจัดการเรียบร้อย เพียงพอ ไม่มีตกค้าง รถ บขส. อุบัติเหตุเป็นศูนย์
นายอรรถวิท รักจำรูญ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เปิดเผยข้อมูลการเดินทางประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 ระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2568 – 4 มกราคม 2569 รวม 10 วัน มีประชาชนเดินทาง (เที่ยวไป – กลับ) จำนวน 1,283,311 คน ใช้รถโดยสาร (รถ บขส. และรถร่วมฯ) จำนวน 73,961 เที่ยว แบ่งเป็น เที่ยวไป จำนวน 668,708 คน ใช้รถโดยสาร (รถ บขส. และรถร่วมฯ) จำนวน 36,765 เที่ยว เที่ยวกลับ จำนวน 614,603 คน ใช้รถโดยสาร (รถ บขส. และรถร่วมฯ) จำนวน 37,196 เที่ยว โดยประชาชนเดินทางไปยังกลุ่มจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) มากที่สุด รองลงมาเป็นภาคเหนือ และภาคใต้ ตามลำดับ
ทั้งนี้จากข้อมูลการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 ในเที่ยวไปเดินทางออกจากกรุงเทพฯ พบว่า วันที่ 30 ธันวาคม 2568 มีประชาชนเดินทางเที่ยวไป – กลับ มากที่สุด จำนวน 141,630 คน ใช้รถโดยสาร (รถ บขส. และรถร่วมฯ) จำนวน 7,739 เที่ยว ส่วนเที่ยวกลับเข้ากรุงเทพฯ คือ วันที่ 4 มกราคม 2569 มีประชาชนเดินทางในเที่ยวไป – กลับ สูงสุด จำนวน 142,339 คน ใช้รถโดยสาร (รถ บขส. และรถร่วมฯ) จำนวน 7,878 เที่ยว
ส่วนข้อมูลสถิติรถโดยสารที่เกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 ช่วงวันที่ 26 ธันวาคม 2568 – 4 มกราคม 2569 รวม 10 วัน พบว่า รถโดยสาร บขส. อุบัติเหตุเป็นศูนย์ ขณะที่ รถร่วมฯ เกิดอุบัติเหตุ 6 ครั้งบาดเจ็บ 22 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต โดยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 บขส. สามารถบริหารจัดการเดินรถโดยสารเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เพียงพอและไม่มีผู้โดยสารตกค้าง รวมถึงกำชับ บขส. และรถร่วมฯ ดำเนินการด้านมาตรการความปลอดภัยในการเดินทางอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุ ตลอดเทศกาลปีใหม่ 2569
บรรยากาศการเดินทางเมื่อช่วงเช้าวันนี้ (5 มกราคม 2569) นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ได้ลงพื้นที่จุดบริการแท็กซี่ และจุดพักคอยรถเมล์องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ร่วมกับนายวีรวัฒน์ พัฒนาถาวรกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารการเดินรถ และนางสาวภาสุรี วงศ์วานิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารการเดินรถ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) หรือหมอชิต 2 พบว่าช่วงเช้าเวลา 05.00 – 08.00 น. ผู้โดยสารรอรถแท็กซี่จำนวนมาก ทำให้แท็กซี่ไม่เพียงพอ บขส. จึงแนะนำให้ผู้โดยสารเลือกใช้บริการรถ Shuttle bus ที่ให้บริการฟรี เส้นทางสถานีขนส่งฯ หมอชิต 2 – BTS หมอชิต – สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ (ประตู 2) และใช้บริการรถเมล์ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ให้บริการประชาชน ณ สถานีขนส่งฯ หมอชิต 2 เชื่อมต่อไปยังพื้นที่ต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชน และช่วยระบายผู้โดยสารจากสถานีขนส่งฯ ไปยังจุดเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชนหลัก