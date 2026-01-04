แห่กลับกรุง!หมอชิต 2 แน่น บขส. เผยยอดผู้โดยสาร 3 ม.ค.69 กว่า 1.2 แสนคน ช่วงเช้าแท็กซี่ไม่พอ มี Shuttle bus บริการฟรี ช่วยระบาย

แห่กลับกรุง “หมอชิต 2แน่น”บขส. เผยยอดผู้โดยสารวานนี้ (3 ม.ค.69) กว่า 1.2 แสนคน ช่วงเช้าจำนวนรถแท็กซี่ไม่เพียงพอ จัดเจ้าหน้าที่แนะใช้บริการ Shuttle bus ฟรี และรถเมล์ เชื่อมต่อออกจากสถานี
นายอรรถวิท รักจำรูญ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เปิดเผยว่า ข้อมูลการเดินทางกลับของประชาชน หลังฉลองเทศกาลปีใหม่ 2569 เมื่อวานนี้ (3 มกราคม 2569) มีผู้โดยสารเดินทางกลับเข้ากรุงเทพฯ เที่ยวกลับ จำนวน 69,359 คน เที่ยวไป จำนวน 51,308 คน รวมทั้งสิ้น 120,667 คน ใช้รถโดยสาร (รถ บขส. และรถร่วมฯ) เที่ยวกลับ จำนวน 3,767 เที่ยว เที่ยวไป จำนวน 3,600 เที่ยว รวมทั้งสิ้นจำนวน 7,367 เที่ยว สามารถบริหารจัดการเดินรถได้อย่างเพียงพอ และไม่มีผู้โดยสารตกค้าง
นอกจากนี้ยังพบว่าในช่วงเช้าเวลา 05.00 – 08.00 น. จะมีผู้โดยสารรอแท็กซี่เป็นจำนวนมาก ทำให้จำนวนแท็กซี่ไม่เพียงพอ ซึ่ง บขส. แนะนำให้ผู้โดยสารเลือกใช้บริการ รถโดยสาร Shuttle bus ที่ให้บริการฟรี ในเส้นทางสถานีขนส่งฯ หมอชิต 2 – BTS หมอชิต – สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ (ประตู 2) โดยจะจอดรับ – ส่งประชาชนบริเวณหน้าเสาธง สถานีขนส่งฯ หมอชิต 2 ช่วงเวลา 03.00 – 07.00 น. เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชน และช่วยระบายผู้โดยสารจากสถานีขนส่งฯ ไปยังจุดเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชนหลัก รวมทั้งใช้บริการรถเมล์ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ให้บริการประชาชน ณ สถานีขนส่งฯ หมอชิต 2 เชื่อมต่อไปยังพื้นที่ต่างๆ จำนวน 15 เส้นทาง เพื่อเพิ่มทางเลือกในการเดินทางออกจากสถานีขนส่งฯ
ทั้งนี้ได้ขอความร่วมมือไปยัง สวพ.91 และ จส.100 ช่วยประชาสัมพันธ์ให้แท็กซี่มารับผู้โดยสารที่สถานีขนส่งฯ หมอชิต 2 ตั้งแต่เวลา 04.00 น. เป็นต้นไป รวมถึงเพิ่มบริการจัดคิวให้บริการแท็กซี่ เพื่อความสะดวกและเป็นระเบียบ ลดการแออัด และจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกผู้โดยสารที่เดินทางกลับจากภูมิลำเน
ส่วนวันนี้ (4 มกราคม 2569) ประชาชนทยอยเดินทางกลับจากต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพฯ อย่างต่อเนื่อง คาดการณ์ว่าจะมีประชาชนเดินทางในเที่ยวไป – กลับ ประมาณ 120,000 คน ใช้รถโดยสาร (รถ บขส. และรถร่วมฯ) กว่า 6,000 เที่ยว