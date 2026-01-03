ทยอยกลับกทม.! บขส.จัดรถฟรี เชื่อม BTS หมอชิต – สถานีกลางกรุงเทพฯ”ข่วงตี 3- 7 โมงเช้า

“บขส.”เผยประชาชนทยอยเดินทางกลับกทม. 2 ม.ค.69 หมอชิต 2 รับ กว่า 1.1 แสนคน จัดรถ Shuttle bus “หมอชิต 2 - BTS หมอชิต – สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์” ให้บริการฟรี 4 – 5 ม.ค.69 ข่วงตี 3- 7 โมงเช้า อำนวยความสะดวก
นายอรรถวิท รักจำรูญ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เปิดเผยว่า ในวันที่ 3 – 5 มกราคม 2569 คาดการณ์ว่า ประชาชนจะทยอยเดินทางเที่ยวกลับ หลังจากฉลองเทศกาลปีใหม่ 2569 ในเที่ยวไป - กลับ เฉลี่ยวันละ 100,000 คน ใช้รถโดยสาร (รถ บขส. และรถร่วมฯ) เฉลี่ยวันละ 5,000 เที่ยว
โดย บขส. ได้จัดรถโดยสาร Shuttle bus จำนวน 4 คัน ให้บริการฟรี ในเส้นทางสถานีขนส่งฯ หมอชิต 2 – BTS หมอชิต – สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ (ประตู 2) จอดรับ – ส่งประชาชนบริเวณหน้าเสาธง สถานีขนส่งฯ หมอชิต 2 ในวันที่ 4 – 5 มกราคม 2569 เวลา 03.00 – 07.00 น. เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชน และช่วยระบายผู้โดยสารจากสถานีขนส่งฯ ไปยังจุดเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชนหลัก
นอกจากนี้มีรถเมล์ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ให้บริการประชาชน ณ สถานีขนส่งฯ หมอชิต 2 เชื่อมต่อไปยังพื้นที่ต่างๆ จำนวน 15 เส้นทาง และจัดแท็กซี่บริการ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางอีกด้วย
ทั้งนี้ บขส. ได้กำชับนายสถานีเดินรถทั่วประเทศ เตรียมรถโดยสารและพนักงาน ให้บริการในสถานีขนส่งผู้โดยสารต้นทางจากต่างจังหวัด เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนที่จะเดินทางกลับเข้ากรุงเทพฯ ได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
ส่วนข้อมูลการเดินรถเมื่อวานนี้ (2 มกราคม 2569) มีผู้โดยสารเดินทางกลับเข้ากรุงเทพฯ เที่ยวกลับ จำนวน 67,667 คน เที่ยวไป จำนวน 50,262 คน รวมทั้งสิ้น 117,929 คน ใช้รถโดยสาร (รถ บขส. และรถร่วมฯ) เที่ยวกลับ จำนวน 3,720 เที่ยว เที่ยวไป จำนวน 3,486 เที่ยว รวมทั้งสิ้น จำนวน 7,206 เที่ยว สามารถบริหารจัดการเดินรถได้อย่างเพียงพอ และไม่มีผู้โดยสารตกค้าง