xs
xsm
sm
md
lg
  1. หน้าหลัก 
  2. เศรษฐกิจ-ธุรกิจ 
  3. การค้า-อุตสาหกรรม-คมนาคม 

การค้า-อุตสาหกรรม-คมนาคม

x

ปิดสะพานภูมิพล 2 ชั่วคราว เพื่อทดสอบการรับน้ำหนัก วันเสาร์ 25 ต.ค. เวลา 4 ทุ่ม ถึง ตี 4

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยสำนักบำรุงทาง จะทำการปิดการจราจรชั่วคราวบนสะพานภูมิพล 2 ในคืนวันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม 2568 ช่วงเวลา 22.00 น. ถึง 04.00 น. ของวันถัดไป เพื่อทำการทดสอบกำลังของโครงสร้างสะพาน โดยจะมีการปิดทางขึ้นสะพานภูมิพล 2 ทั้งสิ้น 4 จุด ได้แก่ บริเวณทางขึ้นจากถนนพระราม 3, ถนนสุขสวัสดิ์, ถนนปู่เจ้าสมิงพราย และทางด่วนกาญจนาภิเษก จึงขอความร่วมมือให้ผู้ใช้เส้นทางโปรดสังเกตป้ายจราจร รวมถึงปฏิบัติตามป้ายแนะนำอย่างเคร่งครัด เพื่อความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางและขออภัยในความไม่สะดวก ณ โอกาสนี้ ทั้งนี้ หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ประชาชนสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 098-754-1708
กำลังโหลดความคิดเห็น