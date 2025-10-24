ปิดสะพานภูมิพล 2 ชั่วคราว เพื่อทดสอบการรับน้ำหนัก วันเสาร์ 25 ต.ค. เวลา 4 ทุ่ม ถึง ตี 4

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยสำนักบำรุงทาง จะทำการปิดการจราจรชั่วคราวบนสะพานภูมิพล 2 ในคืนวันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม 2568 ช่วงเวลา 22.00 น. ถึง 04.00 น. ของวันถัดไป เพื่อทำการทดสอบกำลังของโครงสร้างสะพาน โดยจะมีการปิดทางขึ้นสะพานภูมิพล 2 ทั้งสิ้น 4 จุด ได้แก่ บริเวณทางขึ้นจากถนนพระราม 3, ถนนสุขสวัสดิ์, ถนนปู่เจ้าสมิงพราย และทางด่วนกาญจนาภิเษก จึงขอความร่วมมือให้ผู้ใช้เส้นทางโปรดสังเกตป้ายจราจร รวมถึงปฏิบัติตามป้ายแนะนำอย่างเคร่งครัด เพื่อความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางและขออภัยในความไม่สะดวก ณ โอกาสนี้ ทั้งนี้ หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ประชาชนสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 098-754-1708