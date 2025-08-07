ส่งต่อพลังใจ! "แพลนบี" จับมือ ขสมก. เปิดตัว "รถเมล์ธงชาติไทย" วิ่งทั่วกรุง ตอกย้ำความภูมิใจในแผ่นดินไทย

แพลนบี ร่วมกับ ขสมก. เปิดตัว "รถเมล์ธงชาติไทย" ที่จะวิ่งให้บริการไปทั่วกรุงเทพฯ ตอกย้ำความสำคัญของผืนแผ่นดินไทยและแสดงความคารวะต่อผู้เสียสละ
วันนี้ (7 ส.ค.) เพจ “Plan B" หรือ บริษัท แพลนบี มีเดีย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เปิดตัวแคมเปญสร้างความภาคภูมิใจในชาติ เปิดตัว "รถเมล์ธงชาติไทย" ที่จะวิ่งให้บริการไปทั่วกรุงเทพฯ เพื่อส่งต่อพลังแห่งความสามัคคีและความรักชาติสู่ประชาชน
ทางเพจระบุข้อความว่า “ส่งต่อความจริง ส่งต่อพลังใจ ด้วย 'ธงชาติไทย' ที่โบกสะบัดไปทั่วเมือง
ต่อเนื่องจากขบวนรถไฟฟ้าธงชาติไทย โดย บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
แพลนบีขอส่งรถเมล์ธงชาติไทย ที่จะวิ่งทะลุทุกซอกซอยของเมืองกรุง ส่งผ่านพลังแห่งความจริงจากประเทศไทยไปยังทุกหัวใจ
ตอกย้ำความภูมิใจในผืนแผ่นดินไทย และหัวใจของผู้เสียสละ
แพลนบีขอขอบคุณ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ที่มีส่วนช่วยในการส่งพลังในครั้งนี้”