ไทย สมายล์ บัส จัดรถบัสไฟฟ้า วิ่งฟรี 2 เส้นทางรอบเมืองหาดใหญ่

ไทย สมายล์ บัส จัดเดินรถไฟฟ้า 2 เส้นทาง รอบเมืองหาดใหญ่ ให้บริการฟรีจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ
นางสาวกุลพรภัสร์ วงศ์มาจารภิญญา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทย สมายล์ บัส จำกัด หรือ TSB เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ร่วมกับกรมการส่งขนทางบก กระทรวงคมนาคม จัดให้บริการรถโดยสารพลังงานไฟฟ้า จำนวน 4 คัน รับ-ส่งรอบตัวเมืองหาดใหญ่ อำนวยความสะดวกให้ประชาชนเดินทางได้สะดวกสบายมากขึ้น หลังจากรถจักรยานยนต์และรถยนต์ของประชาชนในพื้นที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมจนไม่สามารถใช้งานได้
สำหรับการให้บริการจะมี 2 เส้นทาง คือ เส้นทางวนซ้าย เริ่มต้นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ - เซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ - แยกคลองหวะ - มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ - แยกสนามบินใน - สนามบินหาดใหญ่ วกกลับมายังแยกสนามบินใน - แยกสนามบินนอก - สถานีขนส่งตลาดเกษตร - แยกสะพานดำขึ้นสะพานสัจจกุล - วงเวียนน้ำพุหาดใหญ่ - แยกคอหงส์ - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ส่วนเส้นทางวนขวา เริ่มต้นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ - แยกคอหงส์ - วงเวียนน้ำพุหาดใหญ่ - สะพานสัจจกุล - แยกสะพานดำ - สถานีขนส่งตลาดเกษตร - แยกสนามบินนอก - ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ - แยกสนามบินใน - มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ - แยกคลองหวะ - เซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ทั้งนี้ ประชาชนสามารถเดินทางในเส้นทางดังกล่าวได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2568 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ พร้อมเชิญชวนประชาชนที่จำเป็นต้องเดินทางเข้ามาในพื้นที่ใช้บริการได้ฟรี และหวังว่าสถานการณ์ในพื้นที่จะเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด