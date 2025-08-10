บขส.ย้ายจุดจอดคิว”แท็กซี่”วันแรก ไร้ปัญหาผู้ใช้บริการสะดวก ไม่เสียเวลา

“บขส.“ ย้ายจุดแท็กซี่ไปชานชาลา 2 วันแรก จัดคิว TAXI เรียบร้อยดี ผู้โดยสารไม่ต้องรอคิว สะดวก สบาย ปลอดภัย เพิ่มเวลาบริการ 03.00 - 06.00 น. แท็กซี่เข้าจอดไม่เสียค่าธรรมเนียม
วันนี้ (10 สิงหาคม 2568) นายอรรถวิท รักจำรูญ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เปิดเผยว่า ตามที่ บขส. ได้ปรับย้ายจุดบริการรถแท็กซี่ ในช่วงเวลา 03.00 – 05.30 น. มาให้บริการ ณ ช่องจอดที่ 96 – 98 บริเวณชานชาลา 2 สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) หรือ หมอชิต 2 โดยเริ่มดำเนินการ เป็นวันแรก พบว่า การให้บริการผู้โดยสารเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นระเบียบ โดยแท็กซี่ให้ความร่วมมือดี นำรถเข้าจอดในจุดที่กำหนด และมีจำนวนเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ อย่างไรก็ดี ในช่วงเวลา 05.00 น. เป็นช่วงเวลาที่มีผู้โดยสาร จำนวนมาก บขส. จึงจะปรับเพิ่มเวลาให้บริการ เป็น 03.00 - 06.00 น. ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม เป็นต้นไป
สำหรับแท็กซี่ ที่เข้ามาให้บริการ ณ ช่องจอดที่ 96 – 98 บริเวณชานชาลา 2 สามารถเข้าจอดฟรีไม่มีค่าธรรมเนียม
ส่วนผู้โดยสารที่ต้องการใช้บริการรถเมล์ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) สามารถใช้บริการ ณ จุดจอดรับ - ส่งบริเวณข้างเสาธง หน้าอาคารสถานีขนส่งฯ หมอชิต 2 เช่นเดิม
นอกจากนี้ขอเน้นย้ำว่า พื้นที่จอดให้บริการรถแท็กซี่ บริเวณชานชาลา 2 เป็นพื้นที่ปิดอนุญาตให้ผู้โดยสารและพนักงาน เข้าใช้พื้นที่เท่านั้น หากพบว่า มีผู้เข้ามาโดยไม่ได้รับอนุญาต บขส. จะแจ้งความดำเนินคดีทางกฎหมายต่อไป