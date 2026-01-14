ขสมก.เสียใจและขออภัย พร้อมชดเชยเยียวยา เหตุรถเมล์สาย 137 ขัดข้อง พุ่งชนรถดับเพลิงกู้ภัย ที่ MRT ศูนย์วัฒนธรรมฯ

ขสมก.แถลงการณ์ เสียใจและขออภัยเหตุรถเมล์สาย 137 เครื่องยนต์ขัดข้อง พุ่งชนรถดับเพลิงกู้ภัย ที่อาคารจอดแล้วจร สถานี MRT ศูนย์วัฒนธรรมฯ มีผู้บาดเจ็บ 11 ราย พร้อมประสานประกันภัน ชดเชยค่าเสียหายและเยียวยาผู้บาดเจ็บ
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ชี้แจงว่า จากกรณีรถโดยสารปรับอากาศ สาย 137(3-48) (วนซ้าย : รัชดาภิเษก - รามคำแหง) หมายเลข 8-67026 ประสบอุบัติเหตุอันเนื่องมาจากเครื่องยนต์ขัดข้อง ส่งผลให้ไม่สามารถควบคุมรถได้และพุ่งชนรถดับเพลิงกู้ภัย บริเวณอาคารจอดแล้วจร สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2569 เวลา 19.20 น. เป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน 11 ราย
ขสมก. ขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และขออภัยต่อผู้ที่ได้รับบาดเจ็บรวมถึงผู้ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์นี้ ภายหลังเกิดเหตุขสมก. ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่อุบัติเหตุไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุ ดำเนินการนำส่งผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดเข้ารับการรักษายังโรงพยาบาลใกล้เคียงทันที โดยผู้ได้รับบาดเจ็บ จำนวน 9 ราย แพทย์พิจาร ให้สามารถพักรักษาตัวที่บ้านได้ และผู้ได้รับบาดเจ็บ จำนวน 2 ราย อยู่ระหว่างการติดตามอาการภายใต้การดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด พร้อมทั้ง ประสาน บริษัททิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) จัดส่งเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการชดเชยค่าเสียหายและเยียวยาแก่ผู้บาดเจ็บและทรัพย์สินของ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ทั้งในส่วนของความคุ้มครอง จาก พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และประกันภัยรถยนต์ที่คุ้มครองผู้ประสบภัยที่ ขสมก. ได้จัดทำไว้
ทั้งนี้ ขสมก. จะเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบสภาพรถโดยสารทุกคันให้พร้อมใช้งาน คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญ และจะเข้มงวดกับบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการเดินรถให้มีความระมัดระวังต่อการปฏิบัติงานให้มากขึ้น เพื่อลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นและป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีก