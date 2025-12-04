บ.กลางฯ จับมือ มูลนิธิศูนย์ข้อมูลจราจรอัจฉริยะไทย ร่วมพัฒนาระบบบริหารความปลอดภัยทางถนน

นายประยูร ภู่แส รองกรรมการผู้จัดการบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด พร้อมด้วยนายสิทธิพร สมคิดสรรพ์ ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร และนายนินนาท ไชยธีรภิญโญ ประธานมูลนิธิศูนย์ข้อมูลจราจรอัจฉริยะไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนน ณ ห้องประชุม 501 บริษัทกลางฯ สำนักงานใหญ่
โดยการลงนามในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการบูรณาการความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง กรุงเทพมหานคร บริษัทกลางฯ และมูลนิธิศูนย์ข้อมูลจราจรอัจฉริยะไทย หรือ มูลนิธิ iTIC ในการแบ่งปันข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน สำหรับการพัฒนาระบบบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนของกรุงเทพมหานคร,การติดตามประเมินผลและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตลอดจนใช้ในการดำเนินการตามโครงการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง