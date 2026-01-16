ไทย สมายล์ บัส ร่วม JOB EXPO THAILAND 2026 เปิดรับสมัครงาน 20 ตำแหน่ง กว่า 700 อัตรา เฟ้นหาคนเก่งเสริมทัพทั้งคนขับ-พนักงานประจำรถ เดินหน้าส่งเสริมการจ้างงาน กระตุ้นเศรษฐกิจ ร่วมสร้างขนส่งสาธารณะที่ยั่งยืน
นางสาวกุลพรภัสร์ วงศ์มาจารภิญญา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทย สมายล์ บัส จำกัด (TSB) กล่าวว่า ปัจจุบัน TSB ได้พัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่องตามการเติบโตธุรกิจ ดังนั้นเพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการทั้งในส่วนของ กัปตันเมล์-บัสโฮสเตส ที่คอยให้บริการผู้โดยสารบนรถ รวมถึงฝ่ายหลังบ้านที่พัฒนาระบบต่างๆ และเพื่อร่วมส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างการจ้างงานให้คนไทยได้มีอาชีพที่มั่นคง บริษัทจึงดำเนินการเข้าร่วมมหกรรมจัดหางานในปี 2026 เปิดโอกาสคัดสรรบุคลากรคุณภาพเข้ามาร่วมกันยกระดับขนส่งสาธารณะของคนไทยเพิ่มเติมในหลายตำแหน่งรวมกว่า 700 อัตรา ทั้ง ตำแหน่งกัปตันเมล์ บัสโฮสเตส ผู้จัดการสาขา นายท่า รวมถึงลูกค้าสัมพันธ์ เข้ามาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างคมนาคมขนส่งพลังงานสะอาด
สำหรับผู้สนใจเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว ‘ไทย สมายล์ บัส’ สามารถสมัครได้ด้วยตัวเองภายในงาน โดยเตรียมเอกสาร ประกอบด้วย สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาวุฒิการศึกษา รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว สำเนาใบอนุญาตเก็บค่าโดยสาร (กรณีกัปตันเมล์,บัสโฮสเตส) เอกสารตัวจริงใบอนุญาตเก็บค่าโดยสาร (กรณีกัปตันเมล์,บัสโฮสเตส) และ Resume มายังบูท E25 งาน JOB EXPO THAILAND 2026 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-18 มกราคม 2569 เวลา 10.00–19.00 น. ฮอลล์ 5–6