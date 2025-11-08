TSB มอบรถบัสไฟฟ้า ให้ ร.ร.หมอนทองวิทยา ย้ำจุดยืนสนับสนุนการศึกษา สร้างรากฐานอนาคตชาติ

บริษัท ไทย สมายล์ บัส จำกัด (TSB) มอบรถบัสไฟฟ้า 1 คัน มูลค่า 4.2 ล้านบาท ให้แก่โรงเรียนหมอนทองวิทยา เพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนและการเดินทางของนักเรียน
วันนี้ (8 พ.ย.) นางสาวกุลพรภัสร์ วงศ์มาจารภิญญา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทย สมายล์ บัส จำกัด (TSB) เปิดเผยว่า จากความตั้งใจที่จะ “ส่งต่อโอกาสเยาวชน” TSB ในฐานะบริษัทขนส่งสาธารณะพลังงานสะอาด ขอประกาศมอบ รถบัสไฟฟ้าขนาด 7.96 เมตร จำนวน 1 คัน มูลค่า 4.2 ล้านบาท ให้แก่โรงเรียนหมอนทองวิทยา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนและการเดินทางของนักเรียน หลังจากได้เข้าพูดคุยกับผู้บริหารโรงเรียนหมอนทองวิทยา เพื่อหารือแนวทางสนับสนุนการเดินทางเพื่อการศึกษาให้กับนักเรียน ซึ่งได้รับการตอบรับด้วยความปลื้มปิติจากผู้บริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษาและนักเรียนทุกคน
สำหรับรถบัสไฟฟ้าที่จะมอบให้ทางโรงเรียน เป็นรถที่ใช้พลังงานไฟฟ้า EV100% รุ่นเดียวกับที่ให้บริการในระบบขนส่งสาธารณะของ TSB ที่ได้มาตรฐานด้าน ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และพลังงานสะอาดอย่างครบถ้วน
ด้านนายใย ยศยิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนหมอนทองวิทยา ได้แสดงความขอบคุณต่อ TSB อย่างสุดซึ้ง พร้อมระบุว่า รถบัสคันนี้จะเป็น “ห้องเรียนเคลื่อนที่” ที่เปิดโลกการเรียนรู้ของนักเรียนให้กว้างไกลยิ่งขึ้น ทั้งในกิจกรรมแข่งขัน การศึกษานอกสถานที่ และโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชน ในหลากหลายด้าน
ทั้งนี้ TSB เชื่อมั่นว่า “การสนับสนุนเยาวชน” คือการสร้างรากฐานที่มั่นคงให้กับอนาคตของประเทศ และพร้อมจะเป็นกำลังใจให้โรงเรียนหมอนทองวิทยาเดินหน้าสานฝันของเด็กๆ ให้เป็นจริง