TSB ร่วมกับ 'กรมขนส่งทางบก' มอบข้าวสาร-น้ำดื่ม ช่วยน้ำท่วมภาคใต้

"ไทย สมายล์ บัส"มอบข้าวสาร 2,000 ถุงและน้ำดื่ม 4,800 ขวด แก่ศูนย์จิตอาสากระทรวงคมนาคม เพื่อระดมความช่วยเหลือพื้นที่ภาคใต้อย่างเต็มกำลัง
เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 68 นางสาวกุลพรภัสร์ วงศ์มาจารภิญญา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทย สมายล์ บัส จำกัด (TSB) ได้สนับสนุนสิ่งของอุปโภค-บริโภคที่จำเป็นให้แก่ ศูนย์จิตอาสากระทรวงคมนาคม กรมการขนส่งทางบก อาทิ ข้าวสาร ขนาด 5 กก. จำนวน 2,000 ถุง และน้ำดื่มอีก 4,800 ขวด เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ โดยมีนายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเป็นผู้รับมอบ
นางสาวกุลพรภัสร์ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์น้ำท่วมสูงในหลายพื้นที่ทางภาคใต้ แม้ขณะนี้ระดับน้ำจะเริ่มลดลงบางส่วนแล้ว แต่ยังมีพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอยู่เป็นจำนวนมาก รวมถึงการฟื้นฟูเองก็ต้องใช้สิ่งของจำเป็น โดยเฉพาะอาหารและน้ำดื่ม ดังนั้น TSB ในฐานะบริษัทขนส่งของคนไทย เราขอเป็นอีกหนึ่งแรงเล็ก ๆ ที่สนับสนุนความช่วยเหลือ ส่งต่อกำลังใจและความห่วงใยไปยังพี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ ที่กำลังประสบกับสถานการณ์อุทกภัยในขณะนี้ให้ผ่านพ้นวิกฤติโดยเร็ว
ทั้งนี้ ไทย สมายล์ บัส จำกัด ขอเป็นพลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยทุกคน และจะยึดมั่นในบทบาทขององค์กรด้านการคมนาคมขนส่งสาธารณะพลังงานสะอาดของคนไทย ที่พร้อมเคียงข้างพี่น้องประชาชนในทุกสถานการณ์ และสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ-เอกชน ภาคีเครือข่ายจิตอาสาอย่างเต็มกำลัง