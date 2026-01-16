ยังไม่เกินเพดาน! CAAT สำรวจค่าตั๋วเครื่องบิน ช่วงเลือกตั้ง 8 ก.พ. 69 แนะรีบวางแผนจองก่อนเดินทาง

CAAT ตรวจสอบราคาตั๋วเครื่องบินช่วงปชช.เดินทางกลับภูมิลำเนาใช้สิทธิเลือกตั้ง 8 ก.พ. 69 ภาพรวมยังไม่เกินเพดาน บางเส้นทางยังมีต่ำกว่า 1,000 บาท แนะเร่งวางแผนจอบก่อน ซื้อกระชั้นชิดราคาเพิ่มตามกลไกตลาด
นายศรัณย เบ็ญจนิรัตน์ รองผู้อำนวยการ สายงานพัฒนาเศรษฐกิจการบิน สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) หรือ กพท. เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบราคาค่าโดยสารในช่วงวันที่ 7–8 กุมภาพันธ์ 2569 พบว่า ทุกเส้นทางบินภายในประเทศยังไม่มีการจำหน่ายตั๋วโดยสารเกินอัตราเพดานราคาที่ CAAT กำหนด และบางเส้นทางยังคงมีตั๋วโดยสารในระดับราคาต่ำกว่า 1,000 บาท ให้ประชาชนสามารถเลือกซื้อเพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนาไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้
โดยจากการตรวจสอบราคาตั๋วโดยสาร เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2569 พบว่า เส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ช่วงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ ราคาตั๋วโดยสาร (ไม่รวมค่าบริการผู้โดยสารขาออกและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ต่ำสุดอยู่ที่ 813 บาท เส้นทางกรุงเทพฯ-หาดใหญ่ ราคาตั๋วโดยสารต่ำสุดอยู่ที่ 930 บาท เส้นทางกรุงเทพฯ-นครพนม ราคาตั๋วโดยสารต่ำสุดอยู่ที่ 626 บาท
รองผู้อำนวยการ CAAT กล่าวว่า ราคาตั๋วโดยสารในบางเส้นทางอาจมีการปรับตัวสูงขึ้นในช่วงใกล้วันเดินทาง อันเป็นผลจากความต้องการเดินทางที่เพิ่มขึ้นตามกลไกตลาด โดยเฉพาะในกรณีที่ผู้โดยสารซื้อตั๋วในระยะกระชั้นชิด ซึ่งมักจะเหลือที่นั่งในระดับราคาสูงเป็นหลัก ดังนั้น CAAT ขอแนะนำให้ประชาชนวางแผนการเดินทางและซื้อตั๋วล่วงหน้า เพื่อให้สามารถเลือกซื้อบัตรโดยสารในราคาที่เหมาะสมและมีตัวเลือกมากขึ้น
ทั้งนี้ CAAT จะยังคงติดตามและกำกับดูแลราคาค่าบัตรโดยสารอย่างต่อเนื่องในช่วงก่อนและระหว่างวันเลือกตั้ง เพื่อให้การจำหน่ายบัตรโดยสารเป็นไปอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และไม่สร้างภาระเกินสมควรแก่ประชาชน พร้อมขอความร่วมมือสายการบินให้บริหารจัดการเที่ยวบินและที่นั่งอย่างเหมาะสม เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่ต้องการเดินทางกลับภูมิลำเนาไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
หากประชาชนพบการจำหน่ายบัตรโดยสารในราคาที่เกินอัตราเพดาน หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมในการให้บริการ สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนมายัง CAAT ได้ที่เว็บไซต์ complaint.caat.or.th